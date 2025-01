Il mondo dei pneumatici s'incontra al Tire Technology Expo. Edizione 2025 dal 4 al 6 marzo alla Fiera di Hannover

Si svolgerà dal 4 al 6 marzo l'edizione 2025 della Tire Technology Expo che è uno dei più importanti eventi espositivi al mondo dedicati ai pneumatici, alla loro produzione e alla loro assistenza e riparazione. Negli ampi padiglioni della Fiera di Hannover saranno presenti - nei tre padiglioni occupati - oltre 250 espositori provenienti da 55 diversi Paesi, a conferma dello stato di salute delle manifestazioni specialistiche, in contrasto con gli show dedicati esclusivamente al prodotto automobile. L'evento spazia dalle tecnologie e dai materiali per la produzione fino al sistemi di recupero e riciclaggio, dalle ultime generazioni di gomme (anche per veicoli elettrici) alle attrezzature per gli specialisti della riparazione e dell'assistenza, passando per tante curiosità come un produttore di speciali adesivi destinati alla personalizzazione - con segni geometrici e altri motivi - del fianco dei pneumatici.