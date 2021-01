Nokian Hakkapeliitta 10, la gomma che non teme ghiaccio e neve. E c'è anche la Nordman 8, gli invernali chiodati anche per i Suv

ROMA - Il costruttore di pneumatici finlandese Nokian Tyres alza il velo sulla nuova gamma di pneumatici invernali chiodati presentando il nuovo Nokian Hakkapeliitta 10 e Nordman 8. Si tratta di pneumatici per autovetture realizzati per offrire la massima sicurezza nelle situazioni in cui neve e ghiaccio la fanno da padrone. In particolare, il Nokian Hakkapeliitta 10 è disponibile in una versione specifica anche per i suv e per le auto elettriche.

L'esclusiva tecnologia Double Stud offre la massima sicurezza su ghiaccio e neve, poiché i tacchetti centrali migliorano specificamente l'accelerazione e l'aderenza in frenata, mentre i tacchetti sulle aree delle spalle massimizzano l'aderenza durante le svolte e i cambi di corsia. Nokian Hakkapeliitta 10 è una combinazione innovativa di aderenza invernale superiore, comfort di guida ed eco-compatibilità. La tecnologia Double Stud è stata ulteriormente migliorata grazie all'innovativo posizionamento dei tacchetti. I nuovi tacchetti a forma di stella sono stati ruotati di 180 gradi su entrambe le spalle del pneumatico.

Questo nuovo layout migliora l'aderenza laterale e le proprietà di maneggevolezza soprattutto sul ghiaccio. Grazie al concetto Eco Stud 10, l'aderenza sul ghiaccio e il comfort degli pneumatici sono stati notevolmente migliorati.

Nokian Hakkapeliitta 10 copre tutte le condizioni meteorologiche invernali offrendo prestazioni affidabili su bagnato, fango e neve. La mescola invernale di nuova generazione rafforza l'impressionante wintergrip rimanendo aderente e flessibile a temperature gelide. La bassa resistenza al rotolamento genera risparmi di carburante e abbatte le emissioni nocive. L'utilizzo ingegnoso di materie prime con un disegno del battistrada leggermente rotolante rende Nokian Hakkapeliitta 10 una scelta più sostenibile per il conducente.

Il nuovo Nokian Hakkapeliitta 10 offre un livello sonoro fluido, confortevole e stabile con una quasi totale assenza di rumore e garantisce al contempo, massima sicurezza, manovrabilità stabile e precisa anche su strade accidentate, massimo comfort di guida e chilometraggio migliorato a fronte di consumi più bassi di carburante.

Il costruttore scandinavo ha anche presentato i nuovi Nordman 8 (anche in versione dedicata ai suv). Si tratta di pneumatici invernali chiodati disponibili nelle misure da 13 a 20 pollici, che saranno venduti dall'autunno del 2021, su richiesta per il mercato italiano.