​Nokian Powerproof 2: maggior durata, tenuta di strada superiore sul bagnato e comfort acustico da prima della classe

Nokian cala l'asso con i Powerproof 2. Il Costruttore finlandese, specialista in pneumatici invernali, amplia la sua offensiva di prodotto nella profittevole fascia di mercato delle coperture estive. Segmento in cui attualmente è presente con i Powerproof 1, lanciati nel 2023. Rispetto a questi, destinati a rimanere in listino per tutto il prossimo anno, le nuove gomme promettono maggior durata (secondo test interni +22%), una tenuta di strada superiore con la pioggia e un comfort acustico da prima della classe, come certificato dall'etichetta di omologazione in Classe A (solo 70 db per la dimensione massima 275/40 R21). «Il segmento delle gomme estive resta il più importante nell'Europa centrale e meridionale e rappresenta il 38,9% di tutti gli pneumatici venduti sui mercati in cui operiamo - sottolinea Tommi Alhola, vice presidente di Nokian Tyres -. L'incremento è forte soprattutto per le gomme con diametri di cerchio maggiori ed è alimentato dalla crescente domanda di veicoli di alta gamma e con prestazioni elevate».

Provate in anteprima sul circuito Hakka Ring di Santa Cruz de la Zarza, a un'ottantina di chilometri da Madrid, dove sono state sviluppate dalla multinazionale nordica, le Powerproof 2 hanno mostrato di avere qualità interessanti. A un primo contatto emerge subito la loro bassa rumorosità, persino ai 262 km/h toccati sull'ovale iberico con una Golf Gti. Caratteristica che viene ulteriormente accentuata nelle varianti con tecnologia SilentDrive, dotate di un anello interno di materiale fonoassorbente. Nel corso della giornata di prove, inoltre, è stata apprezzata la precisione di traiettoria garantita tra le curve, sia sull'asciutto sia sul bagnato, saggiata rispettivamente con una Mercedes C 63 Amg e con una Mini John Cooper Works. Prodotte principalmente nel nuovo impianto in Romania e per una restante parte nello storico stabilimento finlandese di Nokia, la novità arriverà sugli scaffali dei gommisti dello Stivale il prossimo gennaio.

Suoi elementi chiave sono il battistrada Twin Force con due zone funzionali e profonde scanalature longitudinali per smaltire grandi quantità d'acqua in maniera efficiente, la composizione affinata della mescola Hydro Grip e il design perfezionato, oltre alla produzione con struttura rinforzata (i fianchi presentano fibra aramidica dai 17 pollici in su) e stampo di nuova progettazione che vanno a tutto vantaggio di una più efficace adesione del tallone al cerchio nelle condizioni di utilizzo vicino al limite. Adatti tanto a berline e station wagon quanto a Suv e crossover, indicati in tutte le misure anche per l'uso con vetture elettriche, questi pneumatici in Italia saranno disponibili al lancio in 76 misure, per ruote dai 16 ai 21 pollici e codici di velocità sino a Y (300 km/h), dalla 205/55 R16V alla 275/40 R21Y. Si tratta di una ventina di varianti in più rispetto all'attuale modello «1», a testimonianza delle intenzioni del Costruttore di ampliare in maniera importante il proprio bacino di utenza.