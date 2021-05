Nokian Wetproof e Powerproof, pneumatici estivi anche per Suv. Sicurezza e affidabilità in condizioni climatiche difficili

Il costruttore di pneumatici Nokian Tyres non si distingue solo per la gamma di pneumatici invernali ma anche per quelli estivi, adatti per affrontare le strade del Vecchio Continente garantendo prestazioni affidabili e sicure anche nelle condizioni climatiche più difficili. I più recenti pneumatici estivi di Nokian Tyres sono il Nokian Wetproof, il Nokian Wetproof suv, il Nokian Powerproof e il Nokian Powerproof suv, tutti sviluppati per adattarsi a condizioni sempre più variabili, nelle quali grandi cambi di temperatura possono modificare le situazioni alla guida. Sicurezza garantita dalle mattinate primaverili alle notti di fine autunno, Nokian Wetproof offre prestazioni stabili nei giorni di pioggia e un maggiore comfort per le cattive condizioni del manto stradale. ‘’Grazie al concept Dual Zone Safety appositamente sviluppato e alla mescola di nuova generazione, lo pneumatico estivo Nokian Wetproof garantisce sicurezza, stabilità e tenuta sul bagnato di prima classe - dichiara Martin Dražík, esperto e Product Manager per l’Europa centrale di Nokian Tyres -.

Gli automobilisti possono gestire facilmente le condizioni meteo variabili durante la stagione estiva con i loro improvvisi sbalzi di temperatura, forti piogge o temporali improvvisi. Lo pneumatico mantiene le sue proprietà anche su superfici asciutte, comprese le autostrade particolarmente battute dal sole’’. La versione per suv, invece, il Nokian Wetproof suv, è un prodotto di qualità superiore con la tecnologia brevettata Aramid Sidewall. La gamma si arricchisce anche con l’ultimo arrivo nella categoria UHP, il Nokian Powerproof per auto sportive, che ha guadagnato grande popolarità in particolare tra gli appassionati di guida veloce e sicura. ‘’Guidare auto veloci è la mia passione - precisa Mika Häkkinen, ambassador di Nokian Tyres e due volte campione del mondo di Formula 1, dopo aver provato lo pneumatico -. Ma ho sempre bisogno di fare affidamento sui miei pneumatici per una risposta precisa e veloce alla guida.

La grande stabilità e la perfetta aderenza del Nokian Powerproof garantiscono una vera sicurezza per chi guida’’. Il Nokian Powerproof suv offre invece una guida sicura e senza preoccupazioni ed è dotato di una struttura robusta per suv, con la tecnologia brevettata Aramid Sidewall di Nokian Tyres. Molti automobilisti preferiscono gli pneumatici all-season perché non devono essere cambiati due volte all’anno, evitando così di acquistare un altro set di pneumatici e ruote. La nuova famiglia di pneumatici per tutte le stagioni Nokian Seasonproof è stata sviluppata proprio per questi clienti: con il suo nuovo disegno del battistrada ottimizzato per l’uso in tutte le stagioni, lo pneumatico presenta innovazioni pronte a garantire massima sicurezza, resistenza all’usura e una bassa resistenza al rotolamento durante tutto l’anno.