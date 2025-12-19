Pirelli, altri tre riconoscimenti internazionali per il sistema Cyber Tyre

Pirelli Cyber Tyre, sistema hardware e software capace di raccogliere dati dai sensori nei pneumatici ed elaborarli tramite algoritmi proprietari comunicando in tempo reale con l’elettronica del veicolo, ha ricevuto tre nuovi riconoscimenti internazionali. Questi si aggiungono al premio ottenuto negli Usa quale tecnologia più innovativa nel settore dei pneumatici (Autotech Breakthrough Awards), il mese scorso.

Tra i nuovi riconoscimenti, il primo è stato ottenuto in Francia, all'ottava edizione degli Automobile Awards, nella categoria “Sicurezza”; il secondo è stato ricevuto da Autobest, giuria indipendente del settore automotive che rappresenta 32 Paesi europei; il terzo è stato elargito dalla società statunitense di market analysis Frost & Sullivan che ha nominato Pirelli “Company of the year” per la portata innovativa di Cyber Tyre, tecnologia che «evidenzia come i sistemi digitali siano in grado di ridefinire anche i componenti tradizionali dell’automotive».

«Questi nuovi riconoscimenti confermano che il ruolo del pneumatico è cambiato» commenta Andrea Casaluci, ceo di Pirelli. «Per oltre un secolo le tecnologie al suo interno si sono evolute, ma il suo ruolo è rimasto sempre lo stesso: trasmettere forze al terreno per garantire il controllo dei veicoli. Oggi il pneumatico si evolve e a questo primo scopo se ne aggiunge uno nuovo: grazie a Pirelli Cyber Tyre, ha iniziato a raccogliere e trasmettere anche dati, elaborati attraverso algoritmi sviluppati da Pirelli». Per il ceo, «la digitalizzazione e la connettività sono cardini irrinunciabili per progettare la mobilità del futuro e la nostra tecnologia, prima nel mondo del pneumatico, ha saputo coglierli, come confermano sia tali riconoscimenti sia le collaborazioni con i principali costruttori automobilistici».