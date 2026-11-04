Pirelli Angel GT III, nuova generazione degli Sport Touring arriva nel 2027. Più agili, sicuri sul bagnato e prestazionali

Pirelli rinnova la propria offerta nel segmento degli pneumatici Sport Touring con Angel GT III, quarta generazione della famiglia Angel, che sarà disponibile a partire dall'inizio del 2027. Il nuovo pneumatico radiale raccoglie l'eredità di una gamma che negli ultimi quindici anni ha accompagnato l'evoluzione del segmento, puntando su un equilibrio tra prestazioni sportive, comfort e vocazione ai lunghi viaggi. Sviluppato per le moderne motociclette Sport Touring, Crossover e Naked di media e alta cilindrata, Angel GT III introduce una serie di miglioramenti rispetto ai predecessori. Tra le principali novità figurano una maggiore maneggevolezza nella guida a basso impegno, prestazioni più costanti durante l'intero ciclo di vita e un comportamento ulteriormente perfezionato sull'asfalto bagnato.

L'obiettivo dei progettisti è rendere la guida più intuitiva e fluida, riducendo lo sforzo richiesto al motociclista negli spostamenti quotidiani e nei viaggi più lunghi, senza rinunciare alla precisione e alla reattività che caratterizzano il Dna sportivo del marchio. Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza in condizioni di scarsa aderenza, con l'intento di offrire maggiore controllo e fiducia nella guida sul bagnato. Un altro elemento centrale dello sviluppo riguarda la capacità di mantenere prestazioni omogenee anche con l'aumentare dell'usura. Angel GT III è stato infatti progettato per conservare nel tempo caratteristiche dinamiche più costanti, consentendo di beneficiare di livelli elevati di controllo e piacere di guida per tutta la durata di utilizzo.

Novità anche sul fronte del comfort. Il pneumatico posteriore presenta un nuovo disegno del battistrada, studiato per migliorare la durata e ridurre la rumorosità di rotolamento. Un intervento pensato soprattutto per chi utilizza la moto sulle lunghe distanze, per contenere l'affaticamento e rendere più piacevole l'esperienza di viaggio. L'evoluzione coinvolge anche il design, che mantiene i richiami stilistici distintivi della famiglia Angel introducendo una nuova interpretazione del battistrada. Il fianco ad alto contrasto è impreziosito dall'iconico simbolo dell'angelo e dalla scritta Gran Turismo, a sottolineare la doppia anima del prodotto, sportiva e turistica.