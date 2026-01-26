Pirelli, arriva la terza generazione di Scorpion, lanciata la terza generazione. Il pneumatico progettato per i Suv

Pirelli presenta la terza generazione di Scorpion, pneumatico estivo dedicato ai suv e progettato per offrire sicurezza, comfort di guida e prestazioni durature. Caratterizzato da comfort e performance durature sia su asciutto sia su bagnato certificate dall'ente indipendente TÜV, che gli ha conferito il Marchio di Qualità Premium, Pirelli Scorpion si è classificato al primo posto nei test di frenata su asciutto e sul bagnato è risultato primo in wet handling, posizionandosi ai vertici nella frenata e nell'aquaplaning in rettilineo. Attingendo parte dei materiali innovativi dell'ultima generazione del Cinturato, il nuovo Scorpion vanta miglioramenti grazie a una progettazione integrata che comprende una nuova mescola battistrada che offre prestazioni stabili nelle diverse condizioni, una maggiore aderenza sul bagnato e al contempo un'eccellente resa chilometrica.

Inoltre, la struttura rinforzata e la mescola aggiornata assicurano un'usura uniforme, ideale per i veicoli più pesanti. Nello sviluppo del nuovo Scorpion, il team di ricerca e sviluppo Pirelli ha progettato e testato il nuovo prodotto in modalità virtuale, inoltre, grazie anche all'uso dei simulatori di guida, sono stati ottimizzati aspetti come handling, comportamento su asciutto e piacere di guida. Infine, la successiva fase di test fisici ha confermato i progressi rispetto alla generazione precedente. Sviluppato in collaborazione con i principali costruttori automobilistici, il nuovo Scorpion è già disponibile in 16 misure dai 18 ai 22 pollici e si caratterizza anche per la presenza di tecnologie come Elect, che consente di aumentare fino al 10% l'autonomia di auto elettriche e ibride plug-in.