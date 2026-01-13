Pirelli celebra un 2025 da record grazie ai premi conquistati. Per Cinturato e Scorpion 4 riconoscimenti per la tecnologia Cyber Tyre

Pirelli celebra un 2025 ricco di successi grazie ai 27 podi, di cui 15 primi posti nelle 34 prove comparative a cui ha partecipato con i nuovi pneumatici delle famiglie P Zero, Cinturato e Scorpion oltre ai quattro riconoscimenti per la tecnologia Pirelli Cyber Tyre. Assegnati da enti indipendenti e riviste specializzate, i premi hanno visto protagonisti tra gli pneumatici estivi, con due vittorie ciascuno, il nuovo P Zero, dedicato alle auto sportive e giunto alla sua quinta generazione e il nuovo Cinturato, dedicato alle vetture premium, dalle berline ai CUV. Tra i prodotti per l'inverno, il P Zero Winter 2, dedicato alle auto sportive, ha ottenuto, oltre a un podio, la vittoria ai test della storica rivista svedese Teknikens Värld, nella categoria pneumatico invernale non chiodato per le strade dell'Europa centrale.

Nella categoria all season, invece, Pirelli Cinturato All Season SF3 ha totalizzato undici vittorie e tre podi nelle prove comparative a cui ha preso parte. A questi successi si affianca la vittoria dello Scorpion All Season SF3, prodotto che estende le caratteristiche tecniche del Cinturato. Con i risultati ottenuti dalla gamma All Season SF3, Pirelli ha conquistato i titoli di All Season Champion 2025 e Top Manufacturer of All Season Tyres, rispettivamente da parte del club automobilistico della Germania, Automobilclub von Deutschland (AvD), e dalla prestigiosa rivista tedesca AutoBild. Infine, quattro riconoscimenti internazionali sono stati conquistati dalla tecnologia Pirelli Cyber Tyre, il primo sistema hardware e software in grado di raccogliere dati da sensori negli pneumatici ed elaborarli tramite algoritmi proprietari, comunicando in tempo reale con l'elettronica del veicolo.