Pirelli Cinturato All Season SF3 vince due prove comparative. Valutato il migliore tra 30 marchi di pneumatici concorrenti

Pirelli Cinturato All Season SF3, lo pneumatico per tutte le stagioni dedicato a vetture medie e compatte, ha conquistato due nuovi premi alle porte dell'avvio della stagione invernale 2025/2026. La testata tedesca Auto Build ha valutato 30 marchi di pneumatici concorrenti della categoria All Season acquistati sul mercato nella misura 225/40 R18 e, tra questi, ha spiccato il Pirelli Cinturato All Season SF3 per la sicurezza sul bagnato, la resistenza all'acquaplano, e le performance su asciutto, grazie all'handling e ai valori riscontrati nella frenata. Convincenti anche i valori raggiunti sulla neve e nei test di durata.

Oltre alla comparativa svolta da Auto Bild, il Pirelli Cinturato All Season SF3 ha conquistato il primo posto anche nell'altra comparativa condotta da Tyre Reviews dal titolo «I migliori pneumatici per tutte le stagioni per il 2025/26» che ha preso in esame 9 pneumatici nella misura 205/45 R17, mettendoli alla prova in tutte le condizioni, attraverso 15 diversi test dall'asciutto alla neve, con due referenze stagionali (un estivo e un invernale). I risultati ottenuti sono frutto di uno sviluppo del prodotto basato sulle tecniche di modellazione virtuale del centro R&D Pirelli, scelta che ha permesso di studiare parallelamente tutte le variabili come mescole, disegno battistrada e distribuzione dello stress fisico sul pneumatico.

Inoltre, la mescola include nuovi polimeri e uno stampaggio ottimizzato per uniformità e durata, riducendo resistenza al rotolamento e rumorosità, come dimostrato dall'attribuzione della classe A B dell'etichetta europea. Infine, il disegno direzionale del battistrada presenta scanalature più larghe e lamelle 3D adattive che fanno sì che con cambiano con l'usura da lineari a zig zag, migliorando il grip sulla neve anche con battistrada consumato.