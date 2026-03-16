Pirelli Cinturato estivo conquista due vittorie e tre podi nei test comparativi da inizio anno

Pirelli Cinturato estivo inizia il 2026 con due vittorie e tre podi nei sei test comparativi condotti nei primi due mesi dell'anno organizzati da riviste specializzate ed enti indipendenti europei. Lanciato nel 2025 e sviluppato per berline e crossover premium, il Cinturato estivo si è dimostrato un punto di riferimento per sicurezza, prestazioni su asciutto e bagnato, durata e comportamento dinamico bilanciato.

Nel dettaglio, il Cinturato ha infatti ottenuto due primi posti nei test di Tyre Reviews e dell'Automobilclub von Deutschland (AvD), oltre a piazzamenti d'eccellenza nella comparativa del maggiore club automobilistico d'Europa, l'ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), in quella della testata tedesca Auto Zeitung e del magazine svedese Vi Bilägare, oltre al giudizio di «esemplare» ricevuto da Auto Bild.

Oltre al nuovo Cinturato, la gamma di prodotti estivi Pirelli è stata completamente rinnovata nel corso degli ultimi 12 mesi, grazie all'introduzione della quinta generazione di P Zero, pneumatico per auto sportive per eccellenza, e della terza generazione di Scorpion, ultima evoluzione dello pneumatico dedicato ai SUV, progettato per offrire sicurezza, comfort e prestazioni durature.