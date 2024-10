Cinturato P7 è nuovo arrivato per le Ferrari GTO. Pirelli ora equipaggia tutti modelli della gamma Supercar del Cavallino

La famiglia di pneumatici pensati da Pirelli per la gamma Supercar di Ferrari si allarga con il nuovo Cinturato P7 sviluppato per la GTO. Il nuovo arrivato affiancherà i pneumatici della famiglia P Zero per la Ferrari Enzo, oltre a quelli già disponibili per Ferrari F40, F50, LaFerrari e LaFerrari Aperta. La prima uscita su strada del nuovo arrivato è avvenuta ad ottobre, in occasione del GTO Legacy Tour 2024, il tour partito dalle Dolomiti e arrivato fino a Maranello. È in questa occasione che ha fatto il suo debutto su strada il nuovo Cinturato P7 della gamma Pirelli Collezione, la linea di pneumatici dedicata alle auto d'epoca e youngtimer più iconiche della storia.

Il nuovo prodotto firmato Pirelli è derivato dall'esperienza maturata nel Campionato del Mondo Rally dal 1974 e poi sulle vetture di serie nel 1976, con il il primo ultraribassato a essere introdotto sul mercato. La sua caratteristica principale risiedeva nel fianco più basso rispetto alla larghezza del battistrada, un rapporto mai visto prima che consentiva di aumentare di molto l'aderenza in curva. Oggi lo pneumatico torna in gamma per la Ferrari GTO nelle misure originali (225/50 R16 anteriore e 265/50 R16 posteriore) e, come tutti i pneumatici della famiglia Collezione, si caratterizza per un aspetto del tutto simile a quello dell'epoca, ma realizzato con materiali e tecnologie moderne.