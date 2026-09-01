Pirelli, con P Zero Trofeo RS accelerazione laterale di 1,3 g per Bentley Supersports

La nuova Bentley Supersports, la più radicale tra le vetture stradali della Casa britannica, può contare su due pneumatici Pirelli sviluppati su misura. Si tratta del P Zero, pensato per l'impiego quotidiano e granturismo, e del P Zero Trofeo RS, semi-slick omologato per la strada e progettato per esaltare le prestazioni in pista. La Supersports, presentata nel centenario del nome «Super Sports», si distingue dalle precedenti Continental GT per una configurazione tecnica più estrema: per la prima volta nella gamma stradale adotta la trazione posteriore, affiancata da un differenziale elettronico autobloccante, torque vectoring tramite freno e sterzo posteriore attivo. Il motore è un V8 biturbo da 666 Cv e 800 Nm, mentre il peso scende sotto le due tonnellate. Lo sviluppo dei pneumatici è stato particolarmente complesso anche per l'elevato carico aerodinamico della vettura, che può superare di oltre 300 kg quello della Continental GT Speed.

Pirelli ha lavorato su mescole, struttura e disegno del battistrada attraverso simulazioni e test su strada e in pista, in collaborazione con gli ingegneri Bentley. Entrambi i prodotti sono contraddistinti dalla marcatura «B», riservata ai pneumatici sviluppati specificamente per il marchio britannico. Il P Zero da 22 pollici è il pneumatico di primo equipaggiamento ed è stato sviluppato per combinare comfort, silenziosità e precisione di guida, mantenendo l'aderenza necessaria a una vettura dalle prestazioni elevate.

Il P Zero Trofeo RS, anch'esso da 22 pollici, utilizza invece una mescola derivata dall'esperienza Pirelli nel motorsport e una struttura rinforzata per gestire i carichi aerodinamici della Supersports. Con il Trofeo RS la Bentley raggiunge un'accelerazione laterale massima di 1,3 g, mentre la velocità di percorrenza in curva migliora di circa il 30% rispetto alla Continental GT Speed. Un risultato che, secondo Pirelli, ha sorpreso gli stessi tecnici Bentley durante i collaudi, quando il livello di aderenza laterale raggiunto in pista ha portato i sistemi elettronici della vettura ad attivare il pretensionatore delle cinture di sicurezza.

I due pneumatici rientrano nel programma Pirelli Perfect Fit, attraverso il quale il costruttore sviluppa prodotti specifici in collaborazione con le Case automobilistiche, intervenendo su mescola, carcassa, struttura e battistrada in funzione delle caratteristiche di ogni modello. La collaborazione tra Pirelli e Bentley risale agli anni Ottanta, con i primi pneumatici dedicati alle versioni Turbo R e RT della Mulsanne. Nel corso degli anni la partnership si è estesa alla gamma Continental GT, Bentayga e alle vetture da competizione. Tra i risultati ottenuti insieme figurano anche i record conquistati da Bentley alla Pikes Peak International Hill Climb nel 2018 e nel 2019.