Pirelli Cyber Tyre premiata all'AutoTech Breakthrough Awards: “tecnologia decisiva per lo sviluppo della mobilità intelligente e connessa”

La tecnologia Pirelli Cyber Tyre è stata premiata come tecnologia dei pneumatici più innovativa agli Autotech Breakthrough Awards, ottenendo il titolo di V2X Innovation of the Year, in quanto definita una tecnologia decisiva per lo sviluppo della mobilità intelligente e connessa del futuro. Il premio riconosce l'innovatività del sistema in quanto è il primo al mondo in grado di raccoglie dati direttamente dagli pneumatici e di elaborarli per ottimizzare l'elettronica di controllo delle vetture. Infatti, il sistema invia informazioni dettagliate sullo stato dello pneumatico e sulle condizioni del manto stradale, migliorando sicurezza, prestazioni ed efficienza.

Successivamente, questi dati vengono elaborati da algoritmi Pirelli e trasmessi all'unità di controllo che ottimizza i sistemi elettronici del veicolo, come ESP, ABS e controllo della trazione, migliorando sensibilmente la sicurezza e l'esperienza di guida. In collaborazione con Bosch Engineering, il sistema è completamente integrato nell'architettura elettronica del veicolo. Oltre alle funzionalità in-car, il sistema Cyber Tyre abilita anche la comunicazione V2V (Vehicle-to-Vehicle) e V2I (Vehicle-to-Infrastructure), contribuendo allo sviluppo delle smart road e delle smart city, dove i dati raccolti contribuiscono alla pianificazione della mobilità urbana nonché della manutenzione.

La tecnologia Cyber Tyre è già sul mercato su alcuni modelli e, di recente, Aston Martin e Pirelli hanno annunciato un accordo per l'integrazione del sistema nei futuri modelli del marchio di lusso inglese.