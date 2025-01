Pirelli, da Bathurst (Australia) inizia la lunga stagione GT. Oltre 75 campionati e 400 gare in 5 continenti

Una stagione ricca di appuntamenti attende Pirelli, il produttore di pneumatici più impegnato nel motorsport a livello mondiale. Dall'Australia alla Cina passando per 450 gare e più di 75 campionati per vetture Gran Turismo tra Europa, Nord America, Sud Africa, Asia ed Oceania. «Ci aspetta una stagione importante con nuovi appuntamenti e soprattutto con delle novità a livello di prodotto che annunceremo nelle prossime settimane» ha detto Matteo Braga, responsabile Circuit Activity Pirelli. «Per affrontare così tanti impegni - ha proseguito - possiamo contare su un'esperienza esponenzialmente sempre più vasta e su una squadra forte e motivata, tanto a livello centrale quanto nelle sue diramazioni locali, le quali ultime stanno crescendo rapidamente in termini di tecnici impegnati e di qualità di servizi garantiti alle squadre».

La lunga e intensa stagione agonistica 2025 vedrà impegnati oltre 200 tra tecnici, ingegneri e personale di staff in 5 continenti. La stagione si apre a Bathurst con la 12 Ore, in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio, gara di apertura dell'Intercontinental GT Challenge. Protagonisti sulla pista australiana saranno le P Zero DHF, che non presentano alcuna novità di rilievo rispetto alla passata stagione. Tra le principali caratteristiche di questo pneumatico ci sono un ampio working range e una costruzione che ottimizza il bilanciamento dell'auto con un migliore connessione tra anteriore e posteriore.