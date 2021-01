Pirelli Diablo Rosso, quarta generazione per le supersportive su due ruote. Dal lancio venduti 5 ml di pneumatici

MILANO - La famiglia di pneumatici Pirelli Diablo Rosso tocca quota cinque milioni di pneumatici venduti. Il nuovo anno in casa Pirelli si è aperto con con il raggiungimento dell'importante cifra che conferma il successo dello pneumatico dalla sua introduzione sul mercato nel 2008.

Diablo oggi rappresenta l'eccellenza di Pirelli nel mondo dei pneumatici dalle alte prestazioni pensati per i veicoli su due ruote e la famiglia, dopo la sua introduzione sul mercato nel 2002, si è rapidamente evoluta sino ad includere nel suo portfolio prodotti dedicati a molteplici segmenti di mercato, dal racing professionale al comparto stradale supersportivo.

All'interno della gamma Diablo, i prodotti Diablo Rosso identificano quei prodotti dedicati all'utilizzo sportivo principalmente su strada e sono stati scelti da alcune delle più prestigiose come primo equipaggiamento per i propri modelli di punta. I numeri di tutto rispetto hanno permesso anche al brand della P lunga di annunciare la quarta generazione di questa famiglia di pneumatici con l'arrivo di Diablo Rosso IV, il nuovo prodotto supersportivo nato per continuare la storia del marchio. La quarta generazione sposta ancora più in alto l'asticella della sportività di questa gamma, in termini di maneggevolezza e grip, sia su asciutto che in condizioni di bagnato.