Pirelli Diablo Supercorsa V4, tra prestazioni e sicurezza. 4^ generazione per pneumatico in versione SP e SC

MILANO - Pensata per il tempo in pista ma anche per la sicurezza su strada, arriva la quarta generazione di pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa. Il nuovo prodotto per le due ruote, nella versione stradale SP e in quella SC disponibile in diverse mescole e pensata per l’utilizzo in pista, sta concludendo tutte le fasi finali di sviluppo e di testing e, a partire da inizio 2023, sarà disponibile per la vendita al pubblico. Rispetto al suo predecessore, il Diablo Supercorsa V4 (dove V4 indica la quarta generazione) è completamente rinnovato in termini di disegno del battistrada, mescole, strutture e profili. Sia nella versione in mescola che in quella race replica, lo pneumatico è omologato per utilizzo stradale ed è nato grazie all’esperienza di Pirelli nel Campionato Mondiale FIM Superbike, che dal 2004 ha come fornitore unico proprio l’azienda di pneumatici italiana.

Dopo aver lanciato nel 2005 i Diablo Superbike, pneumatici slick per uso esclusivo su pista e progettati per la massima competizione delle derivate di serie, nel 2007 Pirelli ha presentato i pneumatici racing intagliati Diablo Supercorsa SC, a cui è seguita nel 2008 la versione SP (Sport Production). Con la versione SP, Diablo Supercorsa ha dato vita di fatto vita ad un segmento nuovo, quello dei pneumatici hypersport di derivazione racing pensati per equipaggiare su strada le più prestigiose e potenti supersportive al mondo, le stesse moto viste in azione nel Mondiale Superbike. Con il tempo, e con l’evoluzione delle due ruote che ha visto la nascita di hypernaked sempre più prestazionali e simili alle ‘sorellè carenate, Diablo Supercorsa SP ha trovato un suo mercato per le moto dalle elevate prestazioni che necessitano un’esperienza di guida su strada senza compromessi, grazie a grip e performance di alto livello.