Pirelli e Ferrari consolidano la loro storica partnership tecnologica presentando due nuovi pneumatici sviluppati su misura per la 296 Challenge Stradale: il P Zero Trofeo RS, concepito per massimizzare le prestazioni tra i cordoli, e il P Zero R, studiato per offrire un bilanciamento ottimale nella guida di tutti i giorni e una maggiore sicurezza sull'asfalto bagnato. Entrambi i modelli condividono le misure — 245/35 R20 all'anteriore e 305/35 R20 al posteriore — e riportano sul fianco la marcatura "F", che ne certifica l'omologazione esclusiva per le vetture di Maranello.

Frutto diretto del know-how maturato da Pirelli nel motorsport, il P Zero Trofeo RS è stato ingegnerizzato per assecondare le elevate sollecitazioni aerodinamiche e dinamiche della supercar del Cavallino. Le mescole dedicate garantiscono livelli di grip elevatissimi, tenendo sotto controllo il surriscaldamento e il degrado anche nei turni in pista più severi. In questo modo lo pneumatico preserva la precisione di inserimento, la stabilità e l'equilibrio della vettura, consentendo percorrenze in curva più rapide e una trazione superiore in uscita. Un lavoro specifico ha riguardato anche il contenimento delle masse, risultando più leggero rispetto alla variante standard nonostante l'adozione di cerchi dal canale più largo.

Il P Zero R si propone invece come l'alternativa più versatile per chi intende utilizzare la 296 Challenge Stradale su un ventaglio più ampio di percorsi e condizioni meteo. Il disegno del battistrada abbina una spalla esterna irrobustita, ideale per assecondare la guida sportiva su asciutto, a una fascia interna dotata di scanalature ottimizzate per evacuare rapidamente l'acqua. L'impiego della tecnologia multi-mescola assicura inoltre prestazioni costanti in ogni frangente, con riscontri cronometrici sensibilmente migliorati anche nei test su pista bagnata.

Una novità assoluta riguarda infine l'estetica: per la prima volta su una gomma sviluppata per Ferrari, il P Zero Trofeo RS sarà ordinabile anche nella versione Color Edition, che consente ai clienti di personalizzare il fianco dello pneumatico scegliendo tra tre finiture cromatiche — rosso, giallo e argento.