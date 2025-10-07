Pirelli cala l'asso: ecco Cinturato Winter 3 per neve e pioggia. Nuovo battistrada pensato per condizioni scarsa aderenza

Pirelli ha svelato il nuovo Cinturato Winter 3, pneumatico invernale ad alte performance pensato per berline e crossover, progettato per offrire maggiore sicurezza e controllo su neve e bagnato. A fare la differenza, il nuovo disegno del battistrada, con canale centrale a zig-zag, lamelle ottimizzate e Snow Keeper Teeth, che migliora trazione e durata chilometrica. Lo sviluppo è stato realizzato attraverso tecniche di Virtual Development e l'impiego del Virtual Compounder, uno strumento basato su intelligenza artificiale per la selezione dei materiali.

La mescola Dual-Core Polymer, derivata dal P Zero Winter 2, assicura grip su neve e bagnato e maggiore resistenza all'usura. I test sono stati condotti anche nel Pirelli Sottozero Center in Lapponia, dove il Winter 3 è stato il primo a sfruttare la nuova struttura indoor che permette prove invernali anche in estate. Già disponibile in oltre 35 misure da 16 a 20 pollici, il nuovo Cinturato offre anche le tecnologie Elect, per aumentare l'autonomia dei veicoli elettrici, e Pncs, per ridurre il rumore nell'abitacolo. Il nuovo prodotto va a completare l'offerta invernale Pirelli accanto a P Zero Winter 2 e Scorpion Winter 2.