Pirelli, ecco le “scarpette magiche” P Zero R e P Zero Trofeo RS per la Porsche 911 GT3

Pirelli presenta i nuovi P Zero e P Zero Trofeo RS, due pneumatici sviluppati ad hoc per la sportiva Porsche GT3. Caratterizzati dalla presenza della marcatura «N» sul fianco, a indicare lo sviluppo specifico per questo modello, i due nuovi pneumatici rientrano nella strategia Pirelli Perfect Fit, che si basa sulla realizzazione di prodotti su misura per ciascun modello. Il P Zero è disponibile in varianti specifiche per tutta la gamma 911 e si distingue per un'aderenza ottimale su diverse superfici nonché un'ampia finestra termica, con particolare attenzione al comportamento sul bagnato.

Inoltre, la scelta di adottare una struttura differenziata tra i due assi assicura un bilanciamento ideale: maggiore sensibilità e precisione di sterzo per i pneumatici all'anteriore, robustezza e controllo sull'asse posteriore, anche per gestire il carico elevato. Il P Zero Trofeo RS, invece, nasce dall'esperienza maturata sulla Porsche 911 GT3 RS e vanta fra i principali punti di forza la combinazione di prestazioni estreme e costanza di rendimento: anche nelle condizioni più impegnative, mantiene grip e precisione di guida a lungo, permettendo al pilota di sfruttare appieno il potenziale della vettura.

Date le elevate performance, il P Zero Trofeo RS ha trovato applicazione anche su vetture differenti con specifiche ad hoc: dalla più estrema della gamma stradale, la Porsche GT3 RS all'elettrica high performance, Porsche Taycan Turbo GT.