Pirelli, entro 2030 pneumatico con oltre 80% di materie prime alternative. Progetto condiviso con Xingda per uso acciaio riciclato

Pirelli punta ad ampliare l'utilizzo di materiali riciclati e di origine biologica, con l'obiettivo di immettere sul mercato entro il 2030 un pneumatico composto per oltre l'80% delle materie prime alternative (Start - ISCC System) e da materiali bio-based e riciclati, raggiungendo al contempo una quota del 40% sul totale delle materie prime utilizzate. Questo importante progetto si basa anche sul progetto pilota - promosso attivamente e partecipato da Pirelli - per introdurre l'acciaio riciclato nell'elenco dei materiali ISCC Plus, lavorando insieme a Xingda fornitore strategico e leader nei materiali di rinforzo per la gomma.

Nell'ambito di questa iniziativa, Pirelli ha svolto un ruolo attivo nella definizione dei requisiti tecnici e delle linee guida di sostenibilità, supportando Xingda e i suoi fornitori lungo l'intero processo di certificazione secondo lo schema ISCC Plus. Un progetto questo, si legge nella nota, che segna un ulteriore avanzamento nell'allineamento della filiera dell'acciaio riciclato, destinato al settore dei pneumatici, ai principi dell'economia circolare, fondati su standard di certificazione verificati da enti terzi indipendenti.

Pirelli, riconosciuta da ISCC come società all'avanguardia nell'aver promosso e partecipato a questo progetto pilota, è tra i primi ad introdurre acciaio riciclato certificato ISCC Plus nella produzione di pneumatici. Il progetto mette in luce il valore di un ecosistema industriale in cui produttore di pneumatici, fornitori, ed enti certificatori collaborano per favorire l'innovazione nei materiali e nei processi lungo l'intera catena del valore. L'acciaio riciclato certificato ISCC Plus sarà utilizzato nei pneumatici prodotti da Pirelli in numerosi stabilimenti in tutto il mondo, attraverso un approccio di catena 'controlled blending', garantendo piena e trasparente tracciabilità lungo la catena del valore sull'origine e sulle caratteristiche delle materie prime impiegate nei prodotti del Gruppo. L'iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di Pirelli e nel suo approccio all'economia circolare, con l'obiettivo di creare ecosistemi industriali in grado di trasformare materiali di scarto in materie 'prime' - in questo caso acciaio riciclato - da reintrodurre nel processo produttivo dei pneumatici del Gruppo.