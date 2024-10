Pirelli fa segnare record al Nürburgring dal 2019. Dalle supercar EV ai Suv alle compatte, la gamma P Zero protagonista al “Ring”

Pirelli è sempre più protagonista nella Nordschleife, la leggendaria pista del vecchio Nürburgring, uno dei circuiti più impegnativi del mondo, dove il marchio italiano ha maturato, in media, oltre un record all'anno dal 2019, con differenti tipologie di auto. In pratica, non c'è prodotto della gamma P Zero che non abbia fatto segnare un giro da record sul leggendario circuito negli ultimi 5 anni. L'elenco delle imprese cronometriche di queste coperture è ampio, si va dal P Zero che ha equipaggiato l'Audi RS Q8 nel 2019, al P Zero Trofeo R dell'ultima performance, in abbinamento all'Audi RS 3.

Nello specifico, il P Zero Trofeo R utilizzato sulla compatta dei quattro anelli è uno pneumatico semi-slick particolarmnte adatto alla guida in circuito, come testimonia il tempo di 7:33.123, più basso di oltre 5 secondi rispetto al precedente record di categoria. Inoltre, il P Zero Trofeo RS sviluppato per la Porsche Taycan Turbo GT, specifico per la supercar elettrica, ha consentito alla vettura tedesca di divenire l'auto elettrica di serie più veloce sul circuito in questione, grazie al tempo di 7:07.55, che ha battuto il precedente record ottenuto della Taycan Turbo S con il Pirelli P Zero Corsa. Lo stesso P Zero Corsa è stato utilizzato dalla Hyundai Ioniq 5 N per fermare il cronometro, all'inizio di quest'anno, su un tempo di 7:45.59.