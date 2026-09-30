Pirelli firma “le scarpe” della nuova Brabus Bodo Cabriolet. Sviluppati su misura per velocità fino a 360 km/h

Pirelli sarà il fornitore esclusivo dei pneumatici della nuova Brabus Bodo Cabriolet, la Granturismo ad alte prestazioni che può raggiungere i 360 km/h grazie al suo motore V12. Per la vettura tedesca, sviluppata in omaggio al fondatore Bodo Buschmann, l'azienda italiana ha realizzato uno specifico P Zero da 22 pollici, progettato anche per la versione Coupé. Il lavoro è stato condotto a stretto contatto con gli ingegneri Brabus, con l'obiettivo di adattare il pneumatico all'assetto, ai cerchi e alle caratteristiche del propulsore.

Struttura, battistrada e mescola sono stati ottimizzati per assicurare stabilità e precisione alle alte velocità, mantenendo al tempo stesso il comfort necessario per una Granturismo. Dopo la fase di simulazione virtuale, il progetto è stato sottoposto a test sulla pista di Papenburg, in Germania, dove sono state verificate le caratteristiche di handling e il comportamento alle velocità più elevate. Il P Zero dedicato si distingue anche per il fianco ad alto contrasto e per la marcatura «BB», che identifica lo sviluppo specifico per la vettura. Le misure previste sono 285/30 ZR22 XL per l'anteriore e 335/25 ZR22 XL per il posteriore.