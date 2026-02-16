Pirelli, “scarpe” ufficiali della Porsche Carrera Cup North America. Accordo dal 2026, debutto con la nuova 911 Cup a Sebring

Pirelli sarà il fornitore ufficiale di pneumatici della Porsche Carrera Cup North America a partire dalla stagione 2026, la sesta nella storia del campionato. L'accordo pluriennale segna la prima volta che la serie monomarca nordamericana correrà con pneumatici del gruppo italiano. La partnership inaugura una nuova fase per il campionato, che vedrà anche il debutto della nuova Porsche 911 Cup, basata sull'ultima evoluzione 992.2. Pneumatici e vettura faranno la loro prima apparizione congiunta nei test ufficiali di metà febbraio al Sebring International Raceway, prima dell'avvio della stagione in programma dal 18 al 20 marzo sullo stesso tracciato, nell'ambito della Mobil 1 Twelve Hours of Sebring valida per il campionato IMSA.

La serie utilizzerà il P Zero DHG, introdotto nel 2025 in tutti i campionati GT equipaggiati da Pirelli a livello mondiale. Il nuovo P Zero riporta inoltre il marchio FSC (Forest Stewardship Council), a certificare che la gomma naturale impiegata proviene da coltivazioni gestite secondo criteri di tutela della biodiversità e tracciabilità lungo l'intera filiera. In caso di pioggia, i team avranno a disposizione il Cinturato WHB, pneumatico wet di riferimento per le classi GT dal 2025. L'intesa rafforza il legame tecnico tra pista e strada: di recente Pirelli ha infatti sviluppato versioni dedicate dei P Zero R e P Zero Trofeo RS per la Porsche 911 GT3 stradale, a conferma del trasferimento diretto di soluzioni racing ai modelli di produzione. Nel 2026 la nuova 911 Cup correrà in quattro campionati monomarca: oltre alla Carrera Cup North America, anche nella Porsche Carrera Cup Germany, Porsche Carrera Cup Asia e nella Porsche Mobil 1 Supercup.

«Porsche e Pirelli condividono una profonda tradizione nel motorsport e un impegno comune verso l'innovazione, dalla pista alla strada», ha dichiarato Volker Holzmeyer, presidente e ceo di Porsche Motorsport North America. Soddisfazione anche da parte di Claudio Zanardo, presidente e ceo di Pirelli North America, che ha sottolineato come la collaborazione consolidi la presenza del gruppo nei principali campionati nordamericani in una fase di forte crescita del motorsport nella regione.