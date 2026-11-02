Pirelli, la gamma invernale conquista i test europei: tre vittorie per Cinturato Winter 3

Una gamma invernale completamente rinnovata e risultati ai vertici delle principali comparative europee. Pirelli si prepara al cambio di stagione - Adac - con tre famiglie di pneumatici dedicate a berline, crossover, suv e vetture ad alte prestazioni, confermando attraverso i test indipendenti l'attenzione a sicurezza, efficienza e comportamento sui diversi fondi stradali. Protagonisti sono Cinturato Winter 3, Scorpion Winter 3 e P Zero Winter 2. Il primo, destinato a berline e crossover, ha conquistato sei podi in sette comparative, con tre vittorie.

Si è imposto nei test di Adac, AvD e Auto Bild, distinguendosi soprattutto per le prestazioni sul bagnato, la frenata e la stabilità di guida. Nella prova dell'Adac, nella misura 225/50 R17, ha ottenuto il giudizio «molto consigliato» su 16 modelli esaminati. Vittoria anche nella comparativa AvD e in quella di Auto Bild, dove ha registrato il miglior punteggio complessivo. Altri piazzamenti sul podio sono arrivati nelle prove di Auto Express, Auto Bild Allrad e Tyre Reviews. Debutto vincente per il nuovo Scorpion Winter 3, sviluppato per i suv.

Nella comparativa di al Volante, condotta nella misura 235/60 R18 su un'Alfa Romeo Stelvio, si è classificato primo tra sei pneumatici invernali. A fare la differenza sono stati soprattutto la frenata sul bagnato, il comportamento dinamico e il miglior tempo sul giro. Positivo anche il comportamento sulla neve, giudicato omogeneo e prevedibile. Il P Zero Winter 2, pensato per le vetture ad alte prestazioni, ha invece conquistato il podio nella super comparativa annuale di Auto Bild, ottenendo il giudizio «esemplare».

Tra i punti di forza la precisione di guida sull'asciutto e sul bagnato e le prestazioni in frenata. I tre pneumatici sono disponibili anche con tecnologia Pirelli Elect, sviluppata per rispondere alle esigenze specifiche delle vetture elettriche e ibride plug-in. La soluzione punta a migliorare l'autonomia grazie alla ridotta resistenza al rotolamento, aumentare il comfort acustico e favorire una maggiore durata. Particolare attenzione è riservata alla trazione, soprattutto in inverno, quando la coppia immediata dei motori elettrici mette alla prova l'aderenza su fondi freddi, bagnati e innevati.

Mescole e disegni del battistrada specifici, insieme a strutture rinforzate per sostenere il peso delle batterie, contribuiscono a mantenere sicurezza ed efficienza. Serie di successi per il Cinturato All Season SF3, indicato da Pirelli come il quattro stagioni più premiato nei test indipendenti. Nelle recenti comparative europee ha ottenuto quattro vittorie, nelle prove di Auto Zeitung, Reifentester, Auto Express e Que Choisir, oltre a sei ulteriori piazzamenti sul podio. Premiate la sicurezza sul bagnato, le prestazioni sulla neve, la frenata sull'asciutto e la resistenza all'aquaplaning.