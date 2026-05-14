Pirelli mette le “scarpe” alla nuova Bmw iX3. Sviluppati due pneumatici P Zero dedicati per il primo modello Neue Klasse

Pirelli ha sviluppato due pneumatici P Zero dedicati alla nuova Bmw iX3, primo modello della piattaforma elettrica Neue Klasse della casa di Monaco, con soluzioni progettate per valorizzare sia le prestazioni dinamiche sia l'efficienza della motorizzazione elettrica. I due fitment nascono dalla collaborazione tra Pirelli e Bmw e fanno parte della famiglia P Zero. Il primo è una versione specifica del P Zero di quinta generazione, orientata a esaltare precisione di guida, stabilità e handling, mentre il secondo è il P Zero E, sviluppato con un'attenzione particolare a sostenibilità ed efficienza energetica.

Entrambi gli pneumatici integrano la tecnologia Pirelli Elect, dedicata ai veicoli elettrici e ibridi plug-in, studiata per migliorare autonomia, comfort e durata grazie a una ridotta resistenza al rotolamento e a soluzioni tecniche specifiche. Il P Zero dedicato alla Bmw iX3 è stato progettato per supportare le caratteristiche dei sistemi di trazione elettrica ad alta potenza, capaci di erogare coppia immediata. La struttura del pneumatico è stata ottimizzata per garantire stabilità anche alle alte velocità e maggiore precisione nella guida, con particolare attenzione alle prestazioni in frenata e al comportamento dinamico.

Pirelli sottolinea inoltre l'impiego dell'intelligenza artificiale nello sviluppo delle mescole utilizzate. Accanto alla versione più sportiva debutta il P Zero E, definito dalla società come il punto di riferimento della strategia «eco-safety» del gruppo. Il pneumatico utilizza oltre il 55% di materiali di origine naturale e riciclati e abbina questa caratteristica alla tripla classe A dell'etichetta europea per resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato e rumorosità. Secondo Pirelli, il lavoro svolto sul P Zero E consente di migliorare l'efficienza energetica della Bmw iX3 e di aumentare il comfort acustico, elemento considerato centrale sui modelli elettrici. Il pneumatico ha inoltre ottenuto il Compasso d'Oro Internazionale ADI, diventando il primo pneumatico a ricevere il riconoscimento dedicato al design industriale. Per lo sviluppo dei pneumatici, il gruppo italiano ha utilizzato le tecnologie del Virtual Development Center di Breuberg, in Germania, e il Driving Simulation Centre del Gruppo Bmw a Monaco.

La progettazione virtuale ha consentito di ridurre tempi di sviluppo e numero di prototipi fisici necessari, ottimizzando al tempo stesso parametri come handling, efficienza e prestazioni sul bagnato. I nuovi pneumatici riportano sul fianco la marcatura «a stella», simbolo dei prodotti sviluppati specificamente per Bmw nell'ambito della filosofia Perfect Fit di Pirelli. Il P Zero sarà disponibile nei fitment da 20 e 21 pollici, mentre il P Zero E sarà proposto nella configurazione da 22 pollici.