Pirelli mette le “scarpe” ecologiche alla McLaren W1, supercar “green” da 1.275 cv

Scarpe ecologiche e performanti da Pirelli per la nuova McLaren W1. Gli pneumatici della supercar ibrida a trazione posteriore da 1.275 cavalli, introducendo tre fitment su misura con oltre il 50% di materiali naturali e riciclati, certificati da Bureau Veritas secondo la norma ISO 14021. I modelli P Zero R, P Zero Trofeo RS e P Zero Winter 2 sono stati progettati specificamente per la W1, frutto di un programma di sviluppo congiunto tra i reparti R&D di Pirelli e McLaren.

La fase di progettazione, avviata in ambiente virtuale, è proseguita con test in pista a Nardò, Idiada e presso il Pirelli Sottozero Center in Svezia, per garantire massime prestazioni in ogni condizione climatica. Il P Zero R nasce per un utilizzo quotidiano, il Trofeo RS è dedicato alla pista ma omologato per la strada, mentre il Winter 2 assicura grip e sicurezza nei mesi invernali. Tutte le varianti saranno prodotte nello stabilimento Pirelli di Settimo Torinese. Con questi pneumatici «su misura», Pirelli compie un passo decisivo verso l'obiettivo del proprio piano industriale, che prevede l'introduzione di prodotti contenenti fino all'80% di materiali naturali e riciclati entro il 2030. Dopo il lancio del P Zero E nel 2023 - primo pneumatico ad alte prestazioni con oltre il 55% di materiali sostenibili - il marchio introduce anche il logo che identificherà tutti i modelli con almeno il 50% di componenti bio-based e riciclati.