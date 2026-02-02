Pirelli “mette le scarpe invernali” alla flotta ufficiale di Milano Cortina 2026. Pneumatici per i 3.000 veicoli circolanti

In qualità di Olympic and Paralympic Partner, Pirelli equipaggerà il 100% della flotta ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il marchio fornirà pneumatici invernali e all season per circa 3.000 veicoli messi a disposizione della manifestazione, in programma dal 6 febbraio, provenienti dai marchi Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Lancia e Maserati. Il supporto operativo sarà garantito dalla rete di rivenditori specialisti del marchio, che oltre alla fornitura degli pneumatici assicurerà un servizio di assistenza dedicato per mantenere la flotta sempre efficiente per tutta la durata dei Giochi. «Supportare Milano Cortina 2026 - ha dichiarato Andrea Casaluci, Ceo di Pirelli - è motivo di grande orgoglio per Pirelli perché significa mettere la nostra tecnologia al servizio di un evento che celebra eccellenza, made in Italy e spirito di squadra, valori in cui ci riconosciamo pienamente.

Milano Cortina 2026 è un evento dalla rilevanza mondiale e Pirelli è pronta a viverlo, chilometro dopo chilometro». Per la flotta olimpica saranno impiegati alcuni dei principali prodotti della gamma Winter, tra cui il Cinturato Winter 3 per berline e crossover, lo Scorpion Winter 2 per SUV e il P Zero Winter 2 per vetture sportive. Presente anche la gamma quattro stagioni con il Cinturato All Season SF3, certificato per l'uso in condizioni invernali severe. Sui pneumatici winter e all season sarà disponibile la tecnologia Elect, sviluppata per i veicoli elettrificati, che migliora autonomia, silenziosità e comportamento dinamico, contribuendo a un'esperienza di guida più efficiente e confortevole anche nelle condizioni più impegnative.