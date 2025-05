Pirelli mette le “scarpette” alla Porsche 911 GTS ibrida. Sviluppata una versione specifica del P Zero R

La prima Porsche 911 con motorizzazione ibrida è equipaggiata di serie con una versione specifica del Pirelli P Zero R e il P Zero Winter 2, entrambi con marcatura N sul fianco, a indicare lo sviluppo specifico per i modello della casa di Stoccarda. Il nuovo P Zero R è stato sviluppato per offrire un equilibrio ottimale tra prestazioni e versatilità grazie alla nuova mescola che garantisce aderenza su un'ampia gamma di superfici e in diverse condizioni climatiche.

Nel dettaglio, il disegno del battistrada riduce la rumorosità mentre la bassa resistenza al rotolamento assicura un'elevata efficienza. Per apprezzare le prestazioni della nuova Porsche 911 GTS anche in condizioni invernali, Pirelli ha sviluppato il P Zero Winter 2, uno pneumatico che presenta un battistrada direzionale, migliorando rispetto al modello precedente le prestazioni e l'aderenza su bagnato e neve, la frenata e l'handling anche su superfici asciutte grazie a rigidità e grip uniformi.

Per lo sviluppo di questi nuovi pneumatici, Pirelli ha fatto ricorso alle tecnologie avanzate presenti presso il Virtual Development Center (VDC) di Breuberg (Germania), che permettono di progettare e testare gli pneumatici in modalità virtuale. La nuova collaborazione tra le due case deriva da numerosi progetti condivisi che hanno portato a 338 omologazioni Pirelli per i modelli della casa di Stoccarda, inclusi SUV, berline e sportive, tutte dotate con diverse alimentazioni.