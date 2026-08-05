Pirelli P Zero, le “scarpette magiche” che permettono alla Cayenne elettrica la sua accelerazione da record

Pirelli e Porsche rafforzano la loro collaborazione tecnica con lo sviluppo dei pneumatici dedicati alla prima Cayenne in versione elettrica, un progetto che ha richiesto un approccio di progettazione completamente nuovo per rispondere alle caratteristiche di un SUV capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi.

Sei prodotti, un solo obiettivo: interpretare tutte le anime della Cayenne. Attraverso un processo di sviluppo interamente virtuale, Pirelli ha realizzato sei equipaggiamenti su misura per coprire le diverse esigenze stagionali e prestazionali dell'auto: la quinta generazione del P Zero, pensata per bilanciare prestazioni, efficienza e autonomia; il P Zero R per la Cayenne Turbo ad alte prestazioni; due pneumatici invernali; e un All Season. Tutti integrano la tecnologia Elect, sviluppata da Pirelli specificamente per veicoli elettrici e ibridi plug-in: bassa resistenza al rotolamento per allungare l'autonomia e ridurre i costi di ricarica, mescole e strutture dedicate per gestire coppia e peso, oltre a un miglior comportamento in termini di usura e rumorosità.

La nuova Cayenne Electric introduce nel segmento SUV un telaio evoluto e sistemi di gestione della coppia motrice che reagiscono in millisecondi. Per stare al passo con questa complessità, Pirelli ha sviluppato l'intero fitment in ambiente virtuale, testando ogni variabile prima ancora di realizzare i primi prototipi fisici – un metodo che ha permesso di comprimere sensibilmente i tempi rispetto ai processi tradizionali. Mescole differenziate per prodotto, asse e misura garantiscono precisione di sterzo e stabilità anche sotto il carico dinamico generato dalla trazione integrale elettrica, in linea con la filosofia Pirelli Perfect Fit dei pneumatici sviluppati su misura per ogni modello.

P Zero: l'equilibrio tra efficienza Porsche e sicurezza sul bagnato. Disponibile in misure da 21 e 22 pollici, con configurazioni distinte per asse anteriore e posteriore, il P Zero punta su tre fronti: mescole a bassa resistenza al rotolamento per massimizzare l'autonomia della batteria, prestazioni che reggono manovre critiche come il cambio corsia ad alta velocità senza perdere stabilità, e un comportamento sicuro sul bagnato.

La coppia della Cayenne, il DNA della 911. Per la versione Turbo, che scatta da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, Pirelli ha sviluppato il P Zero R (22", con mescole specifiche per anteriore e posteriore) partendo dalla propria esperienza nel motorsport. La mescola Ultra High Performance utilizzata si avvicina alle prestazioni del semi-slick P Zero Trofeo RS ed è la stessa impiegata sulla 911, adattata però al peso maggiore della Cayenne Electric e alle sue diverse esigenze di usura. Il bilanciamento tra mescole anteriori e posteriori, unito a un'impronta a terra ottimizzata, permette di trasformare la coppia istantanea dei motori elettrici in spinta longitudinale pura, mantenendo stabilità e reattività in ogni condizione di guida.

Per l'inverno e tutte le stagioni. Completano la gamma lo Scorpion Winter 2, equipaggiamento omologato per la stagione fredda disponibile in misure 20 e 22 pollici, e lo Scorpion MS All Season da 20 pollici.