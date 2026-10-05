Pirelli P Zero R per la nuova safety car di F1, la Mercedes-Amg Gt 63 Pro 4matic+

Sviluppato appositamente per la Mercedes-Amg Gt 63 Pro 4matic+, recentemente presentata come la prima Official FIA F1 Safety Car dotata di trazione integrale completamente variabile, il nuovo Pirelli P Zero R è un pneumatico ad altissime prestazioni che combina prestazioni «da qualifica» sull'asciutto e una risposta dello sterzo estremamente precisa, mantenendo una guida sicura anche sul bagnato. Questo P Zero R, infatti, è stato sviluppato per garantire prestazioni costanti anche durante gli interventi della Safety Car in Formula 1, dove precisione, affidabilità e controllo diventano fondamentali.

Questa capacità di prestazioni su asciutto e bagnato è il risultato di un battistrada bi-mescola e, grazie alla virtualizzazione, dello studio di specifici dettagli del disegno battistrada, mirati specificatamente all'ottimizzazione su questa vettura, frutto della co-progettazione con gli ingegneri di Affalterbach e affinato tramite modelli di simulazione virtuale. Le due mescole, il rapporto pieni/vuoti e la larghezza dei canali del disegno battistrada sono stati progettati per lavorare in sinergia con la geometria delle sospensioni e il camber della vettura, ottimizzando l'impronta a terra del pneumatico nelle diverse condizioni di utilizzo. Questo contribuisce a massimizzare il grip e migliorare la precisione dello sterzo, aumentando la stabilità alle alte velocità senza nessun compromesso nelle condizioni di asfalto bagnato.

Tale progetto si inserisce nel ruolo che Pirelli ricopre in Formula 1 come fornitore unico di pneumatici sin dal 2011, e recentemente esteso fino al 2028. Il P Zero R da 21» per la Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ è stato pensato da Pirelli per trasferire a terra tutta la potenza del motore V8 biturbo da 4,0 litri, capace di erogare 450 kW (612 CV) e 850 Nm di coppia massima ed è stato sottoposto a test approfonditi sul Nürburgring e a Nardò, con la partecipazione di Bernd Mayländer, AMG brand ambassador e Official FIA F1 Safety Car Driver, e di altri piloti esperti di Safety Car.