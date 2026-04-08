Pirelli P Zero R su misura per Audi RS5 e RS3 competition limited. Ha mescola specifica per esaltare comfort e prestazioni

Pirelli presenta le versioni del P Zero R dedicate alle nuove Audi RS 5 e RS 3 e RS 3 competition limited, sviluppate per garantire un equilibrio tra il piacere di guida nell'utilizzo quotidiano e prestazioni in pista, con particolare attenzione al grip e agli spazi di frenata ridotti. Frutto di oltre 25 anni di collaborazione, Pirelli e Audi Sport hanno iniziato lo sviluppo del P Zero R per le nuove Audi RS 5 e RS 3 e RS 3 competition limited con l'obiettivo primario di massimizzare le performance in frenata e grip. Per ottenere questo risultato, il Centro R&D tedesco di Pirelli a Breuberg si è concentrato sulla mescola, lavorando in stretta collaborazione con l'headquarter della Bicocca e sfruttando l'esperienza maturata nel mondo del motorsport.

Il nuovo compound è stato quindi ottimizzato per offrire performance superiori anche a freddo e un livello di grip molto elevato, rispondendo alla specifica richiesta di Audi di focalizzarsi sulla sicurezza e sul controllo in fase di decelerazione. Nonostante le performance vicine ai prodotti da pista, il P Zero R nasce per un utilizzo anche quotidiano delle sportscar e mantiene un'efficienza, certificata dall'etichetta europea. Il processo di sviluppo ha poi sfruttato la simulazione digitale, sia in Pirelli che nei centri R&D di Audi grazie alla quale è stato possibile simulare il comportamento dello pneumatico tenendo conto della distribuzione dei pesi e dell'impronta a terra e ottimizzare la gestione della coppia elevata e la resistenza all'usura. I test reali hanno infine confermato i dati virtuali attraverso sessioni congiunte sui circuiti più impegnativi del mondo, dal Nürburgring Nordschleife per handling e durabilità, fino alle piste di prova in Spagna e ai laboratori di Milano.