Pirelli P.Zero World, la boutique delle gomme sbarca anche a Melbourne. Obiettivo aprire altri 5 store nel mondo

MILANO - L’atelier delle gomme Pirelli, «P Zero World», arriva in Australia a Melbourne. È il quinto flagship store della P lunga che completa così il giro del mondo, dopo le aperture a Los Angeles (2016), Monaco di Baviera (2017), Montecarlo (2018) e Dubai (inizio 2019). L’obiettivo è di aprire «altri cinque store nel mondo per arrivare a un totale di dieci - spiega il responsabile prestige e motorsport di Pirelli, Giovanni Tronchetti Provera -. Stiamo lavorando negli Stati Uniti e in Cina per trovare l’apertura migliore per l’anno prossimo». Il concetto di P Zero World è stato spesso sintetizzato come «la boutique del pneumatico», un negozio dove si possono trovare i prodotti più esclusivi della gamma Pirelli oltre a servizi dedicati al mondo delle auto sportive e di lusso.

«Rappresentano l’apice della nostra strategia retail e l’apertura di Melbourne è importante perché ci permette di essere in un mercato, quello australiano, dove il parco auto prestige conta oltre 50 mila vetture circolanti e nel 2019 sono state registrate 5 mila nuove sportive di altissimo segmento». Un terzo delle nuove immatricolazioni di supercar è nello Stato di Victoria. Il P Zero World di Melbourne è uno spazio di 1.200 metri quadrati, con cinque ponti di sollevamento e servizi a disposizione del cliente, come il track expert (un tecnico capace di consigliare il miglior assetto per le diverse vetture), il car valet e l’ auto di cortesia. L’evento di inaugurazione è stato preceduto da una parata di supercar - Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Bentley, Maserati - lungo le strade di Albert Park, l’area verde che una volta l’anno si trasforma nel circuito cittadino di Formula 1.