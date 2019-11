P-Zero World, la famiglia dei “flagship store” Pirelli si allarga con l'inaugurazione di Melbourne

MELBOURNE - Il giro del mondo ideale intrapreso dalla Pirelli per sottolineare la sua assidua attenzione nei confronti della clientela più esigente e facoltosa ha registrato una nuova tappa, la quinta e la più lontana dal punto di partenza. L'ultimo (per ora) «flagship store» della famiglia P-Zero World è stato infatti inaugurato a Melbourne, segnando la conquista di un nuovo continente nel processo di espansione della rete di show room di eccellenza spesso individuati con l'etichetta di «Boutique dello pneumatico».

Una definizione tutt'altro che casuale, visto che in queste location – quella australiana segue le analoghe inaugurazioni di Los Angeles (2016), Monaco di Baviera l'anno successivo, Montecarlo nel 2018 e Dubai all'inizio di quest'anno – l'azienda italiana permette ai clienti di toccare con mano i suoi prodotti di vertice come il P Zero Trofeo R, il più perfomante della gamma con omologazione stradale, piuttosto che le gomme Pirelli Collezione che ripropongono, sviluppandola con il ricorso alle più moderne tecnologie, l'originalità dei battistrada classici.

A queste proposte di punta si affianca tutto il resto della gamma indirizzata agli appassionati delle quattro e delle due ruote, in un ambiente accogliente e raffinato inserito nell'ambito della struttura di 1.200 metri quadrati della Mag Wheel Tyre, storico partner australiano della multinazionale milanese. E Melbourne è la capitale dello stato di Victoria che – con circa 5.000 unità consegnate nel 2019 – vale circa un terzo sulle vendite di supercar sportive dell'immenso paese agli antipodi.

All'interno del P Zero World è possibile ammirare gli esclusivi accessori firmati Pirelli Design e realizzati in collaborazone con importanti griffe di sicuro prestigio, da Montblanc a Puma, da MV Agusta all'orologeria di gran lusso firmata Roger Dubuis, per non parlare dei velocissimi e sofisticati natanti Tecnorib.

Oltre alle proposte commerciali, i clienti che accedono all'universo P Zero World possono usifruire di una serie di servizi esclusivi che vanno dal car valet alla vettura di cortesia, per non parlare del track expert, lo specialista in grado di suggerire il miglior assetto per ogni vettura di alta gamma in funzione dell'uso che se ne intende fare, sia su strada sia su pista.

Perchè proprio l'alta (e l'altissima) gamma rappresenta il territorio d'elezione per questa autentica bandiera del «made in Italy» che, non dimentichiamolo, è anche – e non per caso – il fornitore unico di pneumatici per il circus della Formula 1. Pirelli è leader – con la metà dello specifico mercato – come fornitore di primo equipaggiamento nella nicchia delle supercar «prestige», ma anche nel più ampio, e quasi altrettanto prestigioso, settore delle vetture premium è protagonista di primo piano con il 20% di quota.