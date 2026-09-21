Pirelli, parte sperimentazione Cyber tyre sulle vetture dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Roma

Il sistema Cyber Tyre di Pirelli sarà sperimentato su cinque Alfa Romeo Tonale del Nucleo Radiomobile di Roma per monitorare lo stato delle infrastrutture stradali della Capitale e individuare potenziali fattori di rischio. È quanto prevede il Protocollo d'intesa sottoscritto dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e Pirelli. Secondo quanto comunicato da Pirelli, la tecnologia utilizza sensori integrati negli pneumatici, algoritmi proprietari, computer vision e intelligenza artificiale per raccogliere e analizzare dati sulle condizioni della rete viaria.

Nella sperimentazione i dati provenienti dagli pneumatici saranno integrati con quelli raccolti dalle telecamere installate a bordo delle vetture e analizzati attraverso algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati dal partner tecnologico Univrses. La combinazione tra sensori e computer vision consentirà di rilevare anomalie del manto stradale e criticita nella segnaletica, contribuendo alla creazione di una mappa aggiornata delle condizioni della rete viaria. L'utilizzo della tecnologia Pirelli sarà completamente automatico e non richiederà interventi da parte degli operatori.

«Si tratta di un salto in avanti tecnologico che rientra pienamente nella nostra visione: fare dell'innovazione un elemento di profondo rinnovamento culturale, per esercitare la nostra missione in modo sempre nuovo ed efficace», ha dichiarato il comandante generale dei carabinieri, Salvatore Luongo. «Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione con l'Arma dei Carabinieri», ha dichiarato Marco Tronchetti Provera, presidente esecutivo di Pirelli. «Il sistema Cyber Tyre è in grado di operare perfettamente anche su pneumatici sollecitati in modo continuo e sottoposti a stress intensi, come quelli utilizzati dalle autovetture del Nucleo Radiomobile».

Cyber Tyre è gia stato impiegato in progetti di monitoraggio con Movyon, società del gruppo Autostrade per l'Italia, e con la Regione Puglia. La tecnologia utilizza un sensore all'interno dello pneumatico per raccogliere informazioni, elaborarle attraverso software e algoritmi Pirelli e trasferirle in tempo reale ai sistemi di bordo o a piattaforme dedicate. Oltre al monitoraggio delle infrastrutture, il sistema puo dialogare con Abs, Esp e controllo di trazione per rendere piu efficaci i sistemi elettronici di controllo dei veicoli.