Pirelli, pneumatici sempre più ecologici con target del 60% di materiali rinnovabili entro il 2030

MILANO - Sul fronte ‘green’ Pirelli prevede un utilizzo crescente di materiali derivanti da fonti rinnovabili e riciclati, con l’obiettivo al 2025 di utilizzare per oltre il 40% materiali rinnovabili (oltre il 60% l’obiettivo al 2030) nelle nuove linee di prodotto. Il Piano 2020-2022 prevede, inoltre, un continuo investimento sulla mobilità sostenibile, in particolare sugli pneumatici destinati ai veicoli elettrici e in cui oggi Pirelli vanta 74 omologazioni ed è al lavoro su 286 progetti. Nelle soluzioni connesse, Pirelli, ha completato la prima fase di test di sviluppo del Cyber Tyre, stabilizzando la tecnologia, testandola in condizioni estreme come la Formula 2 e lanciando 2 co-sviluppi con partner Prestige.

La società ha ora avviato la seconda fase che, anche attraverso possibili partnership, punta allo sviluppo di un prodotto su larga scala per i produttori auto Premium e alla creazione di un sistema di connettività attivo rivolto alla sicurezza, al controllo del veicolo e alla riduzione delle emissioni. Gli impianti produttivi presenteranno un minore impatto ambientale, prevedendo il piano una riduzione del 25% delle emissioni assolute di CO2 del gruppo al 2025 rispetto al 2015, l’utilizzo del 100% di elettricità rinnovabile al 2025 con un obiettivo di «Carbon Neutrality» (rinnovabile e termica) al 2030, una riduzione del prelievo specifico di acqua del 43% e l’avvio del 98% dei rifiuti a recupero, in ottica «Zero waste to landfill».