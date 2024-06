Pirelli, pneumatici specifici per Porsche 911 GT3 e GT3 RS. P Zero Trofeo R e P Zero Corsa per i “missili” di Zuffenhausen

Dalla collaborazione tra Pirelli e Porsche sono nati gli pneumatici P Zero Trofeo RS e P Zero Corsa destinati alla 911 GT3 RS, ed i P Zero Trofeo R e P Zero Corsa per la 911 GT3. Tra questi, il P Zero Trofeo RS, che rappresenta il prodotto più performante tra le proposte Pirelli, si è guadagnato di recente il titolo di miglior semi-slick stradale per l'uso in circuito al termine di un confronto operato dalla rivista tedesca Auto Bild Sportscars, avvenuto utilizzando una Porsche 911 GT3 RS. Una vettura che ha comportato diverse sfide tecniche a livello di sviluppo delle coperture, per le performance vicine a quelle di un'auto da corsa, sulla quale il P Zero Trofeo RS offre un working range ancora più ampio rispetto al P Zero Trofeo R che mantiene le stesse misure: 275/35R20 all'anteriore e 335/30R21 al posteriore.

Infatti, permette di spingere la vettura al limite su pista sin dai primi giri, grazie a una capacità di riscaldamento veloce che offre grip immediato, e resiste allo stress durante le sessioni di guida più impegnative mediante un ridotto tasso di degrado senza disdegnare, nel contempo, la guida sul bagnato. Merito della struttura interna irrobustita, che conferisce sostegno anche con carichi aerodinamici importanti, e di un disegno del battistrada ottimizzato tramite simulazione virtuale, oltre che dei materiali sviluppati ad hoc e derivanti da una mescola rally da asfalto. Da sottolineare che anche il P Zero Trofeo R per la Porsche 911 GT3, disponibile nelle misure 255/35R20 e 315/30R21, alla stregua del P Zero Corsa, sfrutta tecnologie e processi impiegati nel motorsport; non a caso la versione dedicata a questa vettura è stata utilizzata come base per progettare il P Zero Trofeo RS per la 911 GT3 RS.