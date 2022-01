Pirelli, pneumatici su misura per Mustang Mach-E GT. P Zero pensati appositamente per potente Performance Edition

MILANO - Sono pneumatici Pirelli quelli che equipaggiano la nuova Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition, versione più potente e performante del primo SUV totalmente elettrico della casa americana. Una nuova collaborazione tecnologica fra le due aziende, grazie alla quale sono stati scelti i pneumatici Pirelli P Zero, che offrono il corretto rapporto tra guidabilità e comfort, mantenendo anche la sportività tipica della Mustang, grazie alla loro derivazione dal mondo del motorsport. I pneumatici sviluppati per la Mustang Mach-E GT Performance Edition disponibili nella misura 245/45R20 103Y XL presentano la marcatura Elect, che identifica i pneumatici Pirelli dedicati ai veicoli elettrici e ibridi, le cui performance sono influenzate dai pneumatici.

Grazie a specifiche caratteristiche tecniche della mescola e della struttura, offrono diversi vantaggi, a partire dalla bassa resistenza al rotolamento che consente di incrementare l’autonomia, passando dal basso rumore di rotolamento per garantire un ottimo comfort di guida, fino al grip immediato per le sollecitazioni della trasmissione in fase di partenza e alla struttura adatta per supportare il peso del veicolo a batterie. Realizzati secondo la filosofia Perfect fit di Pirelli, i pneumatici omologati in primo equipaggiamento per il nuovo SUV sportivo a zero emissioni di Ford sono stati pensati nell’ottica di evidenziare le prestazioni della vettura. La Mustang Mach-E GT Performance Edition è dotata di un sistema di trazione integrale a doppio motore elettrico, uno sull’asse anteriore e uno sull’asse posteriore. I pneumatici Pirelli sono stati pensati per migliorarne la guida anche nelle condizioni più difficili, sia sull’asciutto che sul bagnato, in termini di guidabilità ma anche di comfort.