Pirelli porta a Goodwood la nuova famiglia P Zero. Gamma pneumatici protagonista al Festival of Speed 2026

Pirelli torna protagonista al Goodwood Festival of Speed 2026, in programma fino al 12 luglio, con la famiglia di pneumatici P Zero scelta da numerosi costruttori per equipaggiare le vetture più attese della manifestazione britannica. La gamma, completamente rinnovata dal 2023, ha già raccolto oltre 300 omologazioni su modelli che spaziano dalle sportive elettriche alle hypercar ad alte prestazioni, confermando la capacità del marchio italiano di coniugare sicurezza, tecnologia e piacere di guida.

La famiglia P Zero trasferisce inoltre sulle vetture stradali l'esperienza maturata da Pirelli nel motorsport, con tecnologie sviluppate in pista e applicate anche alla Formula 1. Tra le protagoniste presenti sulla celebre Hill Climb spicca la Ferrari Luce, per la quale Pirelli ha sviluppato il P Zero E da 24 pollici, un pneumatico ad alte prestazioni realizzato con oltre il 55% di materiali sostenibili e caratterizzato da una ridotta resistenza al rotolamento. Sul fronte delle prestazioni più estreme è protagonista il P Zero Trofeo RS, adottato da modelli come Bentley Supersports, Porsche Taycan Turbo GT con kit Manthey e Bmw M2 dotata del pacchetto M Performance Track Kit.

La Pagani Utopia Roadster rappresenta invece un debutto tecnologico importante per Pirelli, essendo la prima vettura equipaggiata con la tecnologia Cyber Tyre, il sistema che consente ai pneumatici di dialogare con l'elettronica della vettura attraverso sensori integrati. Infine, il mondo del lusso elettrificato è rappresentato da Rolls-Royce Spectre e Jaguar Type 01, equipaggiate con pneumatici P Zero Elect sviluppati specificamente per veicoli elettrici e ibridi plug-in.