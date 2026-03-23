Pirelli porta P Zero R e Trofeo RS nel mercato ricambi. Pneumatici finora riservati al primo equipaggiamento delle sportscar più esclusive

Pirelli amplia la propria offerta nel segmento ultra-high performance con l'arrivo sul mercato del ricambio dei nuovi Pirelli P Zero R e Pirelli P Zero Trofeo RS, pneumatici finora riservati al primo equipaggiamento delle sportscar più esclusive. Sviluppati grazie alla collaborazione con i principali costruttori automobilistici premium e già adottati su oltre 60 modelli tra supercar europee e muscle car americane, i due prodotti rappresentano il vertice tecnologico della gamma P Zero. L'obiettivo è offrire anche agli utenti aftermarket prestazioni elevate, sicurezza e versatilità in ogni condizione di guida. A confermare le qualità del P Zero R sono anche test indipendenti della rivista Tyre Reviews, che lo ha eletto miglior pneumatico performance 2026 nella categoria estiva. Il modello si è distinto per la frenata su asciutto e per le prestazioni sul bagnato, risultando il più veloce nella prova di handling.

Il P Zero Trofeo RS, invece, è un semi-slick pensato per un utilizzo più estremo, capace di garantire prestazioni costanti anche in pista. Il pneumatico ha già fatto segnare diversi record sul circuito del Nürburgring Nordschleife, considerato uno dei tracciati più impegnativi al mondo. Le nuove misure sono state sviluppate con tecnologie avanzate, tra cui simulazioni virtuali presso il centro R&D di Milano e processi produttivi robotizzati MIRS, attivi negli stabilimenti di Settimo Torinese e negli Stati Uniti. Con questa mossa, Pirelli punta a trasferire nel mercato aftermarket il know-how maturato nelle competizioni e nelle collaborazioni con le case automobilistiche, rafforzando la propria posizione nel segmento delle alte prestazioni.