Pirelli protagonista alla Milano Design Week con le versioni brandizzate di “Kutyna” e “LaFlaminia”

Alla Milano Design Week 2026 debuttano le versioni dedicate a Pirelli della sedia di design «Kutyna» e della lampada «LaFlaminia», brevettate e firmate dallo stilista di interni Pier Paolo Rauco, fondatore dello studio romano Archi.mo.ra. I due elementi d'arredo inaugurano una collaborazione basata su valori comuni, tra cui italianità, cura dei dettagli e capacità di reinterpretare il passato in chiave moderna. La Design Week rappresenta inoltre la cornice ideale per valorizzare le partnership di Pirelli Design - divisione del Gruppo dedicata a progetti di design e lifestyle - con altri marchi rilevanti del settore, attraverso prodotti in esposizione e installazioni luminose in diverse aree della città. Kutyna è una sedia telescopica a scomparsa, ispirata al bicchiere telescopico diffuso in Italia tra gli anni '60 e '80.

Può essere completamente chiusa, fungendo da coffee table, o regolata in altezza fino a diventare uno sgabello, attraverso un raffinato sistema meccanico che assicura stabilità e sicurezza in ogni configurazione. Il progetto si caratterizza per un elevato livello di ingegnerizzazione e ogni elemento è assemblato e rifinito manualmente, in un processo che combina tecnologia e lavorazione artigianale Made in Italy. Dallo stesso principio progettuale nasce LaFlaminia, una lampada regolabile in altezza che utilizza il medesimo sistema telescopico brevettato. Il dispositivo consente di modificare forma, altezza e diffusione della luce, adattandosi a diverse esigenze d'arredo. Le versioni di Kutyna e LaFlaminia personalizzate Pirelli introducono dettagli funzionali e materici che richiamano l'universo del produttore di pneumatici.

Tra questi, la finitura gommata della base e del top - impreziosito dal logo parentesi di Pirelli in colore grigio -, il cuscino nero della seduta rifinito con un profilo color giallo Pirelli, il coperchietto della sede di ricarica per la luce anch'esso giallo e caratterizzato dal logo P lunga. Le Kutyna e LaFlaminia a marchio Pirelli verranno presentate giovedì 23 aprile durante un evento del Fuorisalone al Bulgari Hotel. Saranno inoltre esposte, per l'intera Design Week, nelle vetrine Coin di Corso Vercelli a Milano, all'interno del punto vendita di Piazza Cinque Giornate e nel temporary store Kutyna, allestito nel quartiere Brera. Durante la manifestazione, in diversi punti della città, esposti anche altri prodotti personalizzati con lo stile Pirelli: la Ciclotte Exercise Bike, il calciobalilla di lusso «CRISTALLINO TECKELL» e lo speaker iXOOST «Pirelli P Zero Sound».