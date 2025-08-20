Pirelli, la quinta generazione di P Zero vince comparativa di Auto Express. Messi a confronto nove pneumatici estivi

Il nuovo Pirelli P Zero ha conquistato il primo posto nella comparativa condotta dalla rivista britannica Auto Express, che ha messo a confronto nove pneumatici estivi di altrettanti marchi. La quinta generazione del P Zero si è distinta per prestazioni su asciutto e bagnato, confermando le caratteristiche di performance e sicurezza annunciate al lancio. Nei test ha primeggiato in maneggevolezza, frenata e resistenza all'aquaplaning, mostrando inoltre un comfort acustico superiore.

«La nuova versione del P Zero - scrive Auto Express - ha ottenuto tre primi posti, più di ogni altro pneumatico. Due riguardano asciutto e bagnato, dimostrando padronanza in entrambe le condizioni». Il riconoscimento segue quello della testata specializzata Tyre Reviews, che lo aveva già premiato ad aprile. Secondo Pirelli, il salto di qualità deriva da sistemi di intelligenza artificiale e algoritmi proprietari impiegati nello sviluppo, oltre ai test virtuali sui prototipi, che hanno consentito di ridurre tempi e materiali garantendo performance superiori. Tra i punti di forza del nuovo modello figurano una distribuzione della pressione più uniforme e un battistrada ridisegnato, studiato per ottimizzare l'aderenza e garantire prestazioni costanti nel tempo.