Pirelli rafforza l'impegno negli Usa, il Cyber Tyre verrà prodotto in Georgia. Pneumatici connessi strategici negli Stati Uniti

Pirelli rafforza il proprio impegno a lungo termine negli Stati Uniti convogliando la produzione di pneumatici connessi dotati della tecnologia Cyber Tyre nel suo stabilimento in Georgia, già dedicato alle soluzioni tecnologicamente più avanzate per il mercato statunitense sia nel segmento high value sia nel motorsport. Tale sviluppo, spiega Pirelli, conferma l'importanza strategica degli Stati Uniti nel percorso di crescita globale del gruppo, consolidandone la presenza industriale e tecnologica nel Paese.

L'annuncio arriva in occasione della partecipazione di Pirelli al più importante evento promosso dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, il SelectUSA Investment Summit, dove il sistema Cyber Tyre è stato presentato come un'innovazione chiave nella definizione del futuro della smart mobility. «L'avvio della produzione di Cyber Tyre nel nostro stabilimento di Rome, in Georgia, rappresenta una tappa significativa per Pirelli nel Paese e riflette il nostro impegno nel portare tecnologie avanzate come Cyber Tyre più vicino al mercato, rafforzando ulteriormente la nostra presenza industriale e le nostre capacità di innovazione negli Stati Uniti», ha dichiarato Claudio Zanardo, ceo di Pirelli North America.