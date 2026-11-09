Pirelli, record al Nürburgring per Bmw M2 e M3 CS Touring con il P Zero Trofeo RS

Nuovi record al Nürburgring per Bmw M2 e M3 CS Touring, equipaggiate con il Pirelli P Zero Trofeo RS, il pneumatico semi-slick sviluppato su misura per i modelli sportivi Bmw M2, M3 e M4. Il nuovo prodotto, progettato per l'utilizzo in pista ma omologato anche per la strada, nasce dalla collaborazione tra i team di ricerca e sviluppo di Pirelli e Bmw M. La Bmw M2 con M Performance Track Kit ha completato il giro del Nürburgring-Nordschleife in 7 minuti e 25,068 secondi, migliorando di mezzo secondo il precedente primato nella categoria delle auto compatte, stabilito dalla M2 CS. La Bmw M3 CS Touring ha invece fermato il cronometro a 7 minuti e 29,490 secondi, diventando la station wagon più veloce sul circuito tedesco e abbassando di quasi sei secondi il precedente record.

Il Nürburgring-Nordschleife, con i suoi 20,832 chilometri e oltre 70 curve, ha rappresentato anche il principale banco di prova per lo sviluppo del nuovo pneumatico. Il tracciato tedesco, considerato uno dei più impegnativi al mondo, è da tempo un riferimento per la valutazione delle prestazioni dinamiche delle vetture. Il P Zero Trofeo RS è stato progettato per offrire elevati livelli di aderenza sull'asciutto, stabilità in curva e capacità di frenata, mantenendo costante il rendimento anche durante un utilizzo intenso in pista. Lo sviluppo ha coinvolto tecniche di progettazione virtuale, che hanno permesso di adattare le caratteristiche del pneumatico alle specifiche esigenze dei tre modelli fin dalle prime fasi del progetto. Alle simulazioni sono seguite sessioni di test sul circuito di Nardò e sul Nürburgring.

I pneumatici sviluppati per Bmw sono contraddistinti dalla marcatura a stella della Casa tedesca, che ne certifica l'omologazione e la conformità ai requisiti del costruttore in materia di prestazioni e sicurezza. La collaborazione tra Pirelli e Bmw M conta oggi oltre 30 progetti di pneumatici su misura appartenenti alla famiglia P Zero, che comprende prodotti destinati a diverse esigenze, dalla guida quotidiana alle applicazioni più sportive, fino all'utilizzo invernale. Lanciato nel 2023 come primo equipaggiamento per supercar e hypercar, il P Zero Trofeo RS è il pneumatico più orientato alla pista della gamma P Zero. Derivato dall'esperienza maturata da Pirelli nel motorsport, utilizza materiali e mescole multi-compound specifiche per garantire prestazioni elevate e costanti.