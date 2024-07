Pirelli “regala” alle Rolls un'eccezionale gommatura da 23" Debutto a Goodwood sul supersuv Cullinan Series II e Spectre bespoke

Come si fa nelle occasioni importanti, Pirelli ha contribuito ai festeggiamenti per il 120mo anniversario dell'incontro di Charles Rolls e Henry Royce, che si sono svolti al Festival of Speed a Goodwood, con un duplice importante 'regalo'. Il debutto del supersuv Cullinan Series II e la presenza di una esclusiva Spectre bespoke sono stati accompagnati infatti dalla presenza della gommatura Pirelli da 23 pollici studiata e sviluppata espressamente per la Casa dello Spirit of Ecstasy. Le due Rolls hanno infatti sfoggiato, ben calzate sui preziosi cerchi in lega leggera, i raffinati P Zero Elect con dimensione (identica per Spectre e Cullinan II) 255/40 R23 104 Y XL all'anteriore e 295/35 R23 108Y XL al posteriore. In particolare la presenza dell'etichetta Elect nella sigla dei pneumatici Pirelli per le Rolls indica che - attraverso una progettazione specifica - queste gomme assicurano una maggiore aderenza con un aumento del +3,5% del contatto con l'asfalto. Elect utilizza questa caratteristica per gestire l'elevata coppia erogata dai motori elettrici e plug-in.

Lo fa utilizzando strutture rinforzate anche per far fronte ai maggiori pesi dei modelli a batteria. Tra le sofisticazioni, inevitabili quando si parla di omologazioni per le 'regine' delle quattro ruote, la presenza nei pneumatici montati all'avantreno della tecnologia Pirelli Noise Cancelling System (Pncs) per una sensibile cancellazione (-50%) del rumore generato dalle già silenziose coperture. Come spiega Pirelli, durante il rotolamento la risonanza dell'aria contenuta nella cavità del pneumatico genera il rumore e questo - seppure con l'accurata insonorizzazione delle Rolls - può essere trasmesso all'interno dell'abitacolo. Con un anello di spugna in poliuretano il Noise Cancelling System di Pirelli assorbe invece le vibrazioni e riduce, dimezzandolo, il rumore della cavità. Nell'ambito della esposizione al Laundry Green a Goodwood ad attirare l'attenzione del pubblico sono stati proprio i due modelli che coronano la lunga e proficua collaborazione tra Pirelli e Rolls-Royce.

Sono stati l'ultimo Cullinan (è stato il suo debutto pubblico nel Regno Unito) denominato Serie II e dotato, in questo esemplare, dell'optional del sedili posteriori da pic-nic. E la Spectre, la super coupé completamente elettrica Spectre, che è stata mostrata in versione bespoke con finitura bicolore Peony Pearl e Black Diamond e quasi 5.000 'stelle' illuminate all'interno dell'abitacolo.