Pirelli, “scarpe” esclusive sviluppate per le Porsche 911 classiche e youngtimer. Pneumatici per i modelli dal 1964 fino alla serie 997

Pirelli equipaggia le Porsche 911 classiche e youngtimer, dalla prima del 1964 fino alla Porsche 911 (tipo 997), con pneumatici sviluppati appositamente. Dalla prima generazione del 1964 fino alla serie 997. Questa partnership - precisa una nota - conferma Pirelli come fornitore di riferimento per i collezionisti Porsche, grazie anche alla gamma 'Collezione', che copre altri modelli storici come la 356, la 914, la 928 e la 944. I pneumatici dedicati conservano l'aspetto estetico originale delle vetture, ma sono realizzati con materiali e tecnologie moderne per garantire sicurezza e rispetto delle normative vigenti.

«La collaborazione con Porsche dimostra come tradizione e innovazione possano convivere efficacemente - ha dichiarato Mario Isola, direttore Motorsport di Pirelli -. I nostri reparti di ricerca e sviluppo lavorano a stretto contatto con quelli di Porsche per creare pneumatici dedicati che permettono ai modelli classici di continuare a circolare in strada con sicurezza e prestazioni aggiornate». «Preservare la tradizione delle nostre auto d'epoca garantendo ricambi di alta qualità è un nostro impegno - ha affermato Ulrike Lutz, direttore Classic Porsche AG -. Grazie all'esperienza di Pirelli, siamo riusciti ad ampliare l'offerta di pneumatici ad alte prestazioni per le vetture storiche».

I pneumatici dedicati alla gamma 'Collezione' riportano la marcatura 'N' sul fianco, simbolo di approvazione e test specifici effettuati da Porsche. Questo progetto unisce estetica e innovazione tecnica, supportato anche dalla Fondazione Pirelli, che conserva un archivio storico di circa 4 km lineari di documenti relativi ai pneumatici prodotti dal 1872 ad oggi. La storia della Porsche 911 e la sua evoluzione sono legate ai pneumatici Pirelli. Presentata nel 1963 al Salone di Francoforte, la 911 è stata equipaggiata negli anni Sessanta con il Cinturato CN36, il primo pneumatico Pirelli per auto sportive con cinture in acciaio.

Negli anni Settanta, con la serie G e la nascita della 911 Turbo, è stato il turno del Cinturato P7, il primo pneumatico ultraribassato sul mercato, nato per le competizioni rally e poi diventato un prodotto di successo per la guida stradale grazie al miglioramento dell'aderenza in curva. Le generazioni successive hanno adottato il P Zero Rosso, progettato per bilanciare alte prestazioni, comfort e bassa rumorosità, assicurando sicurezza anche a velocità elevate. Con la sesta generazione, la 911 tipo 997 lanciata nel 2005, Pirelli offre i pneumatici P Zero, mentre sono già in corso nuovi progetti di sviluppo congiunto per pneumatici dedicati ai modelli Porsche classici.