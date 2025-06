Pirelli Scorpion All Season SF3, pensato per i Suv. Con misure da 17 a 21 pollici, offre sicurezza e comfort

Arriva una nuova proposta da Pirelli, si tratta dello Scorpion All Season SF3, il pneumatico quattro stagioni progettato per i Suv, attraverso il quale le caratteristiche tecniche del Cinturato All Season SF3 vengono estese alle esigenze specifiche dei veicoli a baricentro alto. Disponibile con misure dai 17 ai 21 pollici, è acquistabile con la marcatura Elect, che identifica i pneumatici dotati di soluzioni tecnologiche che valorizzano le caratteristiche dei veicoli BEV e PHEV, e con la soluzione Pirelli Noise Cancelling System (PNCS), in grado di ridurre il rumore generato dal rotolamento del pneumatico, grazie a uno speciale materiale fonoassorbente applicato all'interno del pneumatico. Rispetto al Cinturato All Season SF3, con cui condivide il particolare disegno del battistrada con una struttura adattiva, sul Pirelli Scorpion All Season SF3 sono stati adottati tasselli del battistrada rinforzati, con una dimensione maggiorata ed una geometria a ingresso progressivo in impronta, per evitare picchi improvvisi di pressione.

Per compensare la presenza di incavi più ampi, inoltre, la mescola impiegata nello Scorpion All Season SF3 bilancia rigidità, stabilità e prontezza di risposta del pneumatico alle alte temperature, mentre un nuovo mix di polimeri con microstrutture specifiche, in grado di garantire elevata mobilità alle basse temperature, ne migliora l'aderenza nella stagione invernale. I test indipendenti Dekra hanno evidenziato che le caratteristiche principali del nuovo prodotto riguardano la sicurezza e la versatilità in diverse condizioni climatiche. Nello specifico, il nuovo pneumatico Pirelli ha ottenuto un risultato eccellente nella frenata cumulata e tutta la gamma sfoggia la Classe A nell'etichetta europea in merito all'aderenza sul bagnato, mentre le prestazioni su neve sono garantire dalla marcatura 3PMSF. Per quanto riguarda il comfort, il 100% della gamma del nuovo prodotto rientra nella classe B per la rumorosità sull'etichetta europea e nelle classi A e B per la resistenza al rotolamento.