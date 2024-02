Pirelli Scorpion Trail III, il nuovo pneumatico per le enduro da turismo nato nello sterrato, ma sportivo

Le grandi enduro da turismo stanno vivendo la loro stagione migliore con modelli sempre più potenti, sofisticati e adatti ai lunghi viaggi. Per sorreggerne le prestazioni e tutelarne la naturale ampiezza di utilizzo, Pirelli ha presentato il nuovo Scorpion Trail III che sostituisce il Trail II promettendo di offrire aderenza e stabilità a pieno carico degni di una copertura Sport Touring, aderenza sul bagnato e comfort acustico.

Per questo, Pirelli definisce questo segmento di prodotti come adventure-touring e destinati a modelli crossover e, che così come ne caso delle automobili, devono adattarsi ad asfalto e sterrato. Per riuscirci, la casa italiana ha attinto alla propria esperienza nel settore fuoristrada come testimoniano il nome Scorpion e gli 81 titoli mondiali conquistati nei campionati mondiali enduro e cross.

Come al solito, per gli pneumatici è il mix tra materiali, disegno del battistrada, mescola, profilo e struttura a fare la differenza. Quanto al disegno, Lo Scorpion Trail III è un’evoluzione del II ed integra elementi del Diablo con gli intagli Flash che facilitano il drenaggio sul bagnato e su terreni morbidi, in più gli intagli centrali facilitano la trazione sullo sterrato. Allo stesso tempo un rapporto più alto tra pieni e vuoti aumenta la superficie di contatto sull’asfalto con vantaggi evidenti su asfalto.

Quanto alla mescola, la base è silica al 100% e per lo pneumatico posteriore è doppia: quella più morbida sulle spalle, insieme a resine plastificanti che migliorano il grip, e quella più dura sulla fascia centrale. Quest’ultima è la stessa utilizzata per lo pneumatico anteriore. In questo modo migliorano stabilità, resistenza all’usura e resa chilometrica. La struttura radiale prevede una cintura in acciaio a 0 gradi e, nel caso dello pneumatico posteriore, è stata aumentata la rigidità per migliorare la stabilità anche a pieno carico.

Per i profili del nuovo Scorpion Trail III, Pirelli ha attinto ai suoi pneumatici Sport Touring e la tecnologia multiraggio per migliorare stabilità, resa chilometrico, progressività di comportamento e un feeling di guida sportivo. In questo modo Pirelli conta di avere realizzato lo Scorpion più sportivo di sempre e lo offre in diverse misure, gli anteriori su cerchi che vanno da 17” a 21” di diametro e posteriori da 17” e 18” con larghezza fino a 180/55. La 120/70 R19 e la 170/60 R17 arriveranno nel secondo semestre dell’anno.