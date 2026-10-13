Pirelli Scorpion Winter 3, debutta il pneumatico invernale per Suv. Offrendo stabilità e sicurezza sui fondi più difficili

Con l'arrivo della stagione fredda, Pirelli presenta Scorpion Winter 3, pneumatico di terza generazione sviluppato per rispondere alle esigenze specifiche dei suv, offrendo un equilibrio tra peso elevato, stabilità e sicurezza sui fondi più difficili. Il nuovo prodotto completa il rinnovamento della gamma invernale del marchio e punta a coniugare aderenza su neve e bagnato, comfort di marcia e usura regolare, mantenendo prestazioni costanti nel tempo. Un equilibrio che ha già trovato conferma in un primo test indipendente, nel quale il pneumatico si è classificato al primo posto. Tutte le misure disponibili al lancio hanno ottenuto la classe A per l'aderenza sul bagnato nell'etichetta europea, mentre la rumorosità rientra nelle classi A e B.

Lo sviluppo ha richiesto interventi mirati sulla struttura interna e sul battistrada, progettati per gestire le masse importanti dei suv e distribuire in modo uniforme la pressione sull'impronta a terra. Il disegno integra un canale centrale a zig-zag per favorire il drenaggio dell'acqua, gli Snow Keeper Teeth, che trattengono la neve nelle scanalature migliorando la presa sulla neve stessa, e tasselli irrigiditi per aumentare precisione di guida e resistenza all'usura.

La mescola, derivata dall'esperienza maturata con il P Zero Winter 2, utilizza polimeri specifici per garantire aderenza in condizioni climatiche differenti. Alla progettazione virtuale, supportata da simulatori di guida statici e dinamici, è seguita la fase di collaudo presso il Pirelli Sottozero Center in Lapponia svedese, dove il prodotto è stato verificato su neve, ghiaccio e altre superfici invernali.

La gamma comprende 30 misure, con diametri da 18 a 22 pollici, e include diverse tecnologie aggiuntive: Elect, dedicata alle vetture elettriche e ibride plug-in e capace di contribuire a un incremento dell'autonomia fino al 10%; PNCS, che riduce il rumore percepito nell'abitacolo; e Seal Inside, progettata per mantenere la pressione in caso di foratura causata da un oggetto esterno.