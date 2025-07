Pirelli sempre più green, nuovo P Zero sostenibile per oltre il 70%. Sviluppata versione specifica per Jaguar Land Rover

Pirelli alza l'asticella in direzione della sostenibilità e lancia il primo pneumatico destinato al mercato globale con oltre il 70% di materiali di origine naturale e riciclati. Il nuovo pneumatico P Zero sarà contraddistinto dalla marcatura FSC (Forest Stewardship Council), che attesta la gestione responsabile della filiera della gomma naturale, dal produttore alla fabbrica, ed entro il 2026 tale certificazione sarà estesa a tutta la gomma naturale utilizzata dalle fabbriche europee di Pirelli. E, a ciò si aggiunge il logo che identifica gli pneumatici Pirelli con almeno il 50% di materiali di origine naturale e riciclati, come verificato dall'ente terzo Bureau Veritas.

Già nel 2021 Pirelli aveva sviluppato uno pneumatico con gomma natura certificata e questo nuovo sviluppo del P Zero, in una versione specifica per Jaguar Land Rover, ha posto una sfida importante al reparto R&D di Pirelli: coniugare prestazioni UHP (Ultra High Performance) con un elevato contenuto di materiali di origine naturale e riciclati. Fra i materiali di origine naturale, si trovano: acciaio riciclato che deriva parzialmente dalla fusione di rottami ferrosi; silice da lolla di riso che derivata dagli scarti della lavorazione del riso, impiegata nelle mescole del battistrada per prestazioni elevate sul bagnato; nerofumo circolare ottenuto tramite olio da pirolisi derivante dal riciclo di pneumatici fuori uso; polimeri bio-circolari prodotti con monomeri derivati da oli da cucina usati o da olio di pirolisi, che sostituiscono i polimeri fossili; e bio-resine plastificanti di origine vegetale, utili per ottimizzare l'equilibrio tra performance su asciutto e bagnato.