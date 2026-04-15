Pirelli svela P Zero R, le “scarpette magiche” dedicate alla Porsche 911 Turbo S. Deve trasferire efficacemente a terra i 711 cv

Dall'esperienza derivante dal motorsport, Pirelli ha sviluppato un nuovo P Zero R specifico per la Porsche 911 Turbo S, la variante più potente mai prodotta negli oltre 60 anni di storia della serie 911. Inserendosi nella filosofia Pirelli Perfect Fit, secondo cui ogni pneumatico è progettato per adattarsi in modo millimetrico alle caratteristiche tecniche della vettura di destinazione, il nuovo P Zero R condivide il DNA con soluzioni racing già apprezzate nel segmento prestige, garantendo una risposta dinamica adeguata per le vetture performanti come la 911 Turbo S, che ha una potenza i 711 CV.

Per ottimizzare l'impronta a terra e la trazione della nuova vettura, l'asse posteriore adotta coperture nella misura 325/30 ZR 21, con una larghezza aumentata di dieci millimetri rispetto al passato. L'asse anteriore mantiene invece la configurazione con pneumatici nella misura 255/35 ZR 20, assicurando il bilanciamento dinamico richiesto dalla sportiva di riferimento del segmento. Esaltando sia le doti dinamiche sia il piacere di guida del nuovo modello, il nuovo pneumatico garantisce una tenuta ottimale su diverse superfici e in molteplici situazioni climatiche, con un focus particolare sulla sicurezza e sul controllo in caso di pioggia. Con un design del battistrada studiato per minimizzare l'impatto sonoro a vantaggio del comfort, il P Zero R è stato studiato per ottimizzare la resistenza al rotolamento favorendo l'efficienza complessiva del veicolo.